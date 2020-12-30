Как дать согласие или отказаться от посмертного донорства органов

Это можно сделать двумя способами.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 21 декабря 2020 года утвердил Правила дачи прижизненного волеизъявления человека на посмертное донорство органов или тканей и уведомления супруга (супруги) или одного из близких родственников об этом, передает zakon.kz.

Государственная услуга "Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) или тканей (части ткани) в целях трансплантации" оказывается в ПМСП (поликлиника) или на веб-портале "электронного правительства".

Для этого можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления, заполнить заявление для регистрации прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов.

Приказом первого руководителя поликлиники закрепляется лицо, ответственное за принятие, регистрацию заявлений в Регистре и выдачу справок о регистрации.

В случае предоставления человеком полного пакета документов, подтверждения прикрепления его в РПН и соответствия персональных данных, ответственное лицо ПМСП вносит сведения в регистр:- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) услугополучателя;- электронную копию заявления (сканированный документ).

В Регистре регистрируются следующие заявления от услугополучателя:- о прижизненном отказе на посмертное донорство органов или тканей в целях трансплантации;- о прижизненном согласии на посмертное донорство органов в целях трансплантации.

После внесения сведений в Регистр, ответственное лицо организации ПМСП в течение одного рабочего дня выдает соответствующую справку о регистрации прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов в целях трансплантации за подписью руководителя ПМСП, скрепленной печатью.

В случаях представления неполного пакета документов согласно перечню или документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает в приеме заявления.

При подаче заявления в электронном виде сведения о документе, удостоверяющем личность, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "Электронного правительства".

Для получения государственной услуги в электронном формате формируется заявление на получение госуслуги на портале, подписанное ЭЦП. Результат оказания госуслуги направляется в "Личный кабинет" обратившегося в форме электронного документа.

В свою очередь координационный центр по трансплантации представляет в организацию по информационной услуге список уполномоченных лиц с копией приказа о назначении для предоставления им доступа в Регистр с целью просмотра сведений прижизненного волеизъявления посмертного донора.

В случае прижизненного согласия умершего на изъятие его органов для трансплантации, региональный трансплантационный координатор в течение шести часов уведомляет об этом супруга (супругу) или одного из близких родственников и предоставляет для ознакомления справку из Регистра, в случае отказа от ознакомления составляют акт об этом.

Супруг (супруга), а при их отсутствии - один из близких родственников после их уведомления заявляют о своем несогласии или согласии на изъятие органов у умершего в письменной форме.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (28 декабря).

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