Десантники-новобранцы трех гарнизонов Казахстана впервые совершили прыжки с парашютом

Молодые солдаты ждали с нетерпением этого момента.

Новый учебный период в Десантно-штурмовых войсках традиционно начался с совершения прыжков с парашютом. Военнослужащим, шагнувшим в небо впервые, по традиции вручили голубой берет и тельняшку, сообщает zakon.kz.

В Алматинском, Капшагайском и Талдыкорганском гарнизонах в небо поднялось более 500 десантников, 200 из которых – это военнослужащие срочной службы, совершавшие свой первый прыжок.

Молодые солдаты, которые хотели служить именно в Десантно-штурмовых войсках, ждали с нетерпением этого момента и мечтали о своем первом прыжке.

Прыжки с парашютом – это неотъемлемая часть подготовки десантников, которой обычно предшествуют курсы наземной воздушно-десантной подготовки. В течение месяца военнослужащие изучают устройство парашютной системы, ее тактико-технические характеристики, порядок укладки основного и запасного парашютов, а также отрабатывают элементы прыжка на земле.

Первым от борта отделился командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров, который поздравил их с первым прыжком и по традиции вручил им голубые береты и тельняшки.

На прыжковом поле все равны. Небо не делит десантников на рядовых и генералов. Мы всегда воспитываем личный состав своим личным примером. И сегодня я первым совершил прыжок, чтобы у них не осталось чувство страха, - сказал командующий.

Как рассказывают сами десантники, прыжок дает ощущение безграничной свободы, словно за спиной вырастают крылья.

С детства мечтал стать не просто военным, а быть десантником. И сегодня я служу в 35 десантно-штурмовой бригаде. До совершения прыжков мы прошли обкатку танком, первые стрельбы, хорошую наземную тренировку для совершения прыжков. Сегодня для меня очень волнительный момент. Впервые я шагнул в небо, – поделился впечатлениями рядовой срочной службы Мирас Сакенов.

Согласно плану подготовки, молодое пополнение военнослужащих срочной службы Десантно-штурмовых войск совершает не менее двух парашютных прыжков. Первый – уже позади, теперь предстоит выполнить прыжок с оружием, который является важной составляющей подготовки десантников.

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