"QazTech Ventures" подвел итоги деятельности в 2020 году

Одним из значимых событий года является соглашение с сингапурским венчурным фондом "Quest Ventures Asia Fund II".

Ключевыми направлениями работы компании стало формирование зрелого рынка венчурных инвестиций и создание инструментов для ускоренного технологического развития.

Инвестиционная деятельность

На сегодняшний день АО "QazTech Ventures" осуществило две сделки по софинансированию в международные венчурные фонды.

В конце прошлого года в рамках визита премьер-министра РК Аскара Мамина в США подписано соглашение между АО "QazTech Ventures" и американским венчурным фондом 500 Startups о присоединении к V Глобальному фонду. Основная цель партнерства заключается в содействии казахстанским стартап-проектам в привлечении инвестиций и масштабированию на глобальном рынке.

Первым профинансированным проектом в рамках соглашения стал стартап AWSM Bank, реализующийся на рынке США и основанный нашим соотечественником Алибеком Жунисбаевым. Стартап предлагает подросткам повысить финансовую грамотность, предоставляя полный спектр банковских услуг.

Одним из значимых событий года является также соглашение с сингапурским венчурным фондом "Quest Ventures Asia Fund II", где QazTech Ventures выступил в качестве одного из якорных инвесторов. Согласно условиям, совместно созданный фонд в ближайшие три года рассмотрит и профинансирует перспективные стартап-проекты Казахстана и Центральной Азии. Партнерство уже дало свои плоды, так осенью этого года Казахстанский стартап Clockster (инструмент управления персоналом, предназначенный для микро-, малого и среднего бизнеса) привлек 500 тыс.долларов США и смог открыть для себя новые горизонты развития глобальном рынке.

Еще одно немаловажное направление сотрудничества с сингапурским венчурным фондом Quest Ventures - совместная международная акселерационная программа Kazakhstan Digital Accelerator.

Цель KDA – продвижение стартап-проектов на глобальный рынок и развитие цифровой экосистемы Казахстана.

В течение нескольких месяцев 10 участников-финалистов первого потока KDA, обучались у лучших международных менторов и профессионалов с многолетним стажем, получили инвестиции в размере 50 тыс.долларов США и презентовали свои проекты пулу инвесторов и сейчас ожидают результатов. Тем временем стартовал набор участников на второй поток программы акселерации, который продлится до середины января 2021 года. Более подробно о KDA можно узнать на сайте qaztech.vc

Я считаю, что несмотря на непредвиденные факторы, этот год был достаточно плодотворным. Многие бизнес процессы были пересмотрены и мы сумели вовремя подстроиться под тенденции, что диктует время. Нам удалось запустить программу акселерации, установить партнерство с международными венчурными фондами и самое главное дать возможность отечественным проектам привлечь инвестиции и установить необходимый networking с глобальным рынком, - отметил И.о.Председателя Правления Диас Бексолтан.

Сервисно-технологический консалтинг

QazTech Ventures оказывает несколько видов услуг в рамках сервисно-технологического консалтинга. Компания старается оказывать всестороннюю поддержку: от информационного обеспечения, стимулирования инновационной активности среди бизнеса, предоставления аналитики, методологической и финансовой поддержки, внедрения инноваций до оказания услуг сервисно-технологического консалтинга и экспертизы проектов, вывода продукта как на локальный рынок, так и на зарубежные.

Таким образом, QazTech Ventures участвует в качестве технического эксперта в проектах, оказывающих влияние на развитие инфраструктуры: (IT, телекоммуникации и логистика), строительная промышленность, металлургия и пищевая промышленность. Так за 2020 год В рамках проекта по Обеспечению широкополосным доступом сельских населенных пунктов, где QTV выступило в качестве финансово-технического консультанта, осуществлен выездной/дистанционный мониторинг по 421 государственному учреждению и бюджетной организации в 120 сельских населенных пунктах. По итогам завершения проекта ожидается подключение 828 сельских населенных пунктов к интернету на территории республики. В поддержку отечественных разработок, QazTech Ventures проводит независимую внешнюю оценку технической проработанности инвестиционного проекта компании Computer Vision Technologies, которая занимается внедрением элементов национальной Системы взимания платы на автомобильных дорогах республиканского значения протяженностью 11 тыс. км. Для лучшего понимания - это проект с применением отечественной разработки фото-, видеофиксации "Сергек".

В области пищевой промышленности в работе у компании два проекта: строительство маслоэкстракционного завода по переработке масличных культур в городе Петропавловске, который реализует компания "Масло-Дел". Реализация проекта позволит создать около 130 дополнительных рабочих мест, а также увеличить объемы экспорта продукции в ближнее и дальнее зарубежье за счет повышения объемов производства; Проект "Аква Фактория", финансируемому в ТОО "BV Management" (далее – ТОО "BVM". Проектом предусмотрено строительство автоматической икорной фермы по технологии замкнутого водоснабжения. Общество выступает в качестве финансово-технического консультанта и оказывает содействие ТОО "BVM" в мониторинге хода реализации проекта.

Вместе с тем QTV уже начал работу по внедрению Методики оценки инновационности проектов, которая позволит определять факт наличия и степени инновационной составляющей проекта, а также проводить качественную экспертизу технологичности проектов.

Проведение своевременной технологической оценки проекта важный и нужный процесс, дающий необходимые гарантии инвестирующей компании. Благодаря глубокому анализу и экспертизе проектов мы предоставляем развернутую картину возможных угроз и рисков, влияющих на успешную реализацию того или иного проекта, - подчеркнул заместитель председателя Правления Медет Дюсембаев.

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