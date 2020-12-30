В Атырау оштрафовали водителя за катание на санках

На него наложен штраф в размере 13890 тенге.

В Атырау водителя оштрафовали за то, что он прицепил к машине санки и катал на ней девушку, передает zakon.kz.

"Ак жайык" сообщает, что 29 декабря в час ночи инспекторы центра оперативного управления полиции города Атырау заметили машину, которая возле центрального моста "возила" человека на санках.

В пресс-службе полиции сообщили, что на место был направлен полицейский патруль. "Озорником" оказался 20-летний водитель Hyundai Tucson, он прицепил сани к авто и катал 22-летнюю девушку.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье "Нарушение правил дорожного движения" и наложен штраф в размере 13890 тенге.

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