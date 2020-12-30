В 2019 году на развитие района было выделено более 70 миллиардов тенге.

В новом году 50 проектов по программе "Бюджет участия" будут реализованы в Наурызбайском районе, сообщает zakon.kz.

Сюда входят текущий ремонт детских площадок, строительство прогулочных зон, скверов, арычной сети и тротуаров, спортивных площадок, установка освещения на пешеходных переходах. На эти цели выделено 1,2 миллиарда тенге.

Об этом сообщил на онлайн-брифинге аким района Санжар Тогай.

Ровно год назад глава города Бакытжан Сагинтаев посетил каждый район и в результате личных бесед с горожанами инициировал принятие комплексного плана развития мегаполиса "Новый Алматы", основной акцент которого сфокусирован на отдаленных районах и развитии вновь присоединенных к мегаполису населенных пунктов, — сказал Санжар Тогай. — В целях реализации принципа "Город без окраин" аким города распорядился начать масштабную работу в нашем районе по решению первоочередных проблемных вопросов и создании комфортных условий для всех жителей бывших сельских округов. Самое главное — провести сети водоснабжения и канализации в десяти микрорайонах нашего района.

Вместе с тем нам поручено в срочном порядке решать вопросы по строительству новых социальных объектов, а также увеличить объемы строительства жилья по государственным программам. Такие меры позитивно повлияли на все секторы экономики района.

Только в уходящем году, по его словам, на развитие района было выделено более 70 миллиардов тенге, что в семь раз больше по сравнению с 2019 годом. Объем инвестиций в основной капитал за 11 месяцев уже достиг 88 миллиардов тенге, это в 12,5 раза больше, чем в 2014 году. Налоговые поступления составили 13,2 миллиарда тенге с темпом роста 130 процентов, что в 33 раза больше по сравнению с 2014 годом. Объем производства — 5,3 миллиарда тенге.

В целях оздоровления простаивающих предприятий впервые на территории города по программе "Алматы бизнес-2020-2025" промышленный парк открыт в Наурызбайском районе. Он представлен производственными помещениями площадью четыре тысячи квадратных метров ТОО Ala Estate, где открыто десять новых предприятий по производству мебели, канцелярских изделий, галантереи.

В рамках государственных программ по развитию бизнеса "ДКБ-2025", "Еңбек" и "Алматы бизнес-2025" поддержку получили 18 проектов на сумму более 3,5 миллиарда тенге. Эти меры позволили пополнить оборотные средства, способствовали открытию новых предпринимательских объектов, а также вовлечь в экономический оборот более 30 гектаров пустующих земельных участков.

К примеру, в микрорайоне Шугыла на земельном участке 15,5 гектара разрабатывается проект по строительству многоэтажных жилых домов. В микрорайоне Каргалы на земельном участке площадью 3,5 гектара начато строительство частной школы. А в микрорайоне Акжар завершается строительство трикотажной фабрики.

В сфере водоснабжения начата реализация по восьми проектам. Это водопровод — 121,5 километра, канализация — 85 километров в микрорайонах Таужолы, Жайлау, Каргалы, Курамыс, Акжар, Шугыла, Тастыбулак и водозаборное сооружение на реке Каргалы.

В районе газифицировано 98 процентов домов. В нынешнем году к газоснабжению подключены 46 семей из числа социально уязвимых слоев населения.

С момента образования района заасфальтировано 168 километров дорог на 234 улицах, что составляет 86 процентов от общего количества. Всего же у нас насчитывается 348 улиц, или 289 километров.

В нынешнем году средний ремонт дорог проведен на 35 улицах, завершен капитальный ремонт улицы Байзак батыра.

Кроме того, продолжаются работы по пробивке проспекта Абая, продолжается выкуп земли, всего 147 участков, а также расширению улицы Кунаева (38 земельных участков).

Завершаются работы по пробивке улицы Нурлы до проспекта Райымбека, разработан проект по пробивке улицы Толе би до границы города. Также в текущем году отремонтированы два мостовых переезда (с/о Арман, Тажиева).

В уходящем году в рамках программы "Бюджет участия" реализовано семь проектов на сумму 119 миллионов тенге. Среди них четыре work out-площадки, по две детских и баскетбольных, одна скейт-площадка, пять для национальной настольной игры Togyzkumalak Smart Nation).

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