Lifelonglearning в Казахстане: перспективы и направления развития

Непрерывное образование может стать не только ключом к решению проблем занятости, но и серьезным фактором социального единства.

В ноябре 2020 года к публичному обсуждению был представлен проект "Концепция обучения в течение всей жизни (непрерывное образование)".

Концепция была разработана МОН РК в рамках реализации Послания Президента РК Токаева К.К. от 1 сентября 2020 года. 29 декабря, на круглом столе, организованном Almaty Management University, эксперты и практики поделились своим видением того, какой должна быть концепция Lifelonglearning (обучение в течение жизни).

На круглом столе обсуждались участники, структура и тенденции развития казахстанского рынка неформального образования, роль государства в регулировании этой сферы, а также сертификация профессиональных навыков и компетенций и мировой опыт развития системы непрерывного образования применительно к Казахстану.

Заместитель директора Департамента высшего и послевузовского образования Бану Нарбекова рассказала, на какие документы опирались разработчики концепции и как они проанализировали опыт зарубежных стран, в том числе Франции, Финляндии, Бельгии, Дании, Нидерландов и других. Наибольший интерес вызвала система LLL в Южной Корее, где имеется "успешный опыт кредитной (накопительной) системы обучения, предполагающей добавление новых знаний и навыков к уже имеющимся, учитываемых при подсчете кредитов для подтверждения результатов обучения и сертификации".

Президент AlmaU Асылбек Кожахметов отметил, что концепция развития LLL – мощный современный образовательный инструмент, который нужен для развития страны на пути к гражданскому обществу. Докладчик отметил значение LLL в развитии европейского общества.

"Непрерывное образование может стать не только ключом к решению проблем занятости, но и серьезным фактором социального единства. При этом личность и ее потребности должны стать центром любой системы образования и обучения", - отметил эксперт.

Старший менеджер компании Ernst&Yang, занимавшийся разработкой методики профессиональных стандартов Концепции развития национальной системы квалификаций в Казахстане до 2025 года, Дамир Делинов считает, что основная задача Национальной системы квалификации – обеспечить качество работников на рынке труда. "Для этого нам нужно ответить на несколько вопросов соискателя: какие профессии есть в стране? Что должны знать и уметь (соискатели)? Чему и как учить? И как признавать (присваивать квалификацию)? И тогда у нас будут разработаны нужные профстандарты (при помощи работодателей) и образовательные программы (вузы)". Сегодня, по словам эксперта, в РК 580 профстандартов и около 6000 профессий.

По окончании круглого стола был сделан вывод, что нужно определиться с органом, который будет держателем всех процессов по развитию национальной системы квалификаций.

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