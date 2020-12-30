Подразделения "Самрук-Қазына" начали готовить планы по переходу в формат инвестхолдинга

Переход к формату инвестхолдинга означает повышение прозрачности распределения инвестиций - Есимов.

Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов провел расширенное аппаратное совещание, сообщает zakon.kz.

В ходе совещания подведены краткие итоги уходящего года и обозначен главный акцент на 2021 год – переход в формат инвестиционного холдинга.

По словам главы Фонда, из-за двойного шока, связанного с пандемией и падением цен на нефть экономика страны подверглась значительным негативным последствиям. Тем не менее, по словам А. Есимова, в этих условиях Фонд успешно реализовал мероприятия по укреплению финансовой устойчивости компаний. Устоять в кризис и минимизировать негативное влияние, по его словам, прежде всего, помогли меры, реализованные в период с 2018 года.

В частности, Фондом погашено 8 млрд долларов внешнего долга, за счет чего исключен курсовой риск на 1 трлн тенге. На 269 млрд тенге снижена ежегодная потребность в валюте. Эти резервы позволили выдержать удар первой волны пандемии, обеспечивая бесперебойную работу предприятий группы Фонда. При этом до 95% чистого дохода субъектов квазигосударственного сектора приходится на долю "Самрук-Қазына".

В марте-апреле текущего года реализован второй этап работ по оптимизации затрат еще на 429 млрд и начата активная реализация Программы Цифровой трансформации и использованию в работе IT технологий.

Данные мероприятия, по словам А. Есимова, позволили группе создать определенный запас прочности в кризисный период, не допустить остановки произвозводства, сокращений производственного персонала и сохранить выплаты заработных плат. Отметим, что "Самрук-Қазына" является одним из крупнейших работодателей страны – порядка 300 тыс. сотрудников.

Ахметжан Есимов также обозначил главный акцент 2021 года - преобразование Фонда к 2024 году в инвестиционный холдинг. По его словам, переход к роли инвестхолдинга ставит много новых задач, которые Фонд уже начал выполнять.

Например, в текущем году, деятельность "Самрук-Казына" была учтена SWFI при формировании топ-10 самых инновационных фондов, согласно отчета ООН, "Самрук-Казына" вошел в топ — 20 передовых фондов мира. В ноябре текущего года Фонд получил максимально возможные 10 баллов в рейтинге прозрачности суверенных фондов благосостояния.

Глава Фонда отметил, что переход к формату инвестхолдинга означает повышение прозрачности распределения инвестиций и новые подходы к бизнес-процессам.

В завершение выступления, А. Есимов дал поручение приступить к разработке плана перехода к новому формату с начала нового года.

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