Новогодняя сказка для девочки с ДЦП: в гости приехал ее кумир Торегали Тореали

Перед Новым годом сотрудники полиции Алматы посетили порядка 50 семей погибших при исполнении своих служебных обязанностей коллег и около 40 семей, в которых воспитываются дети – инвалиды.

В преддверии нового года осуществилась мечта 10-летней Айганым Мелисбек, она инвалид с детства (ДЦП). Девочка встретилась со своим кумиром певцом Торегали Тореали, и не просто встретилась, а получила из его рук подарок, передает zakon.kz.

Айганым Мелисбек – дочь сотрудника батальона конвойной службы ДП, старшего сержанта полиции Жараса Оразбаева. Новогодний сюрприз для девочки приготовили коллеги ее отца.

Мы с коллегами приняли решение в канун Нового года исполнить желание и мечты детей с ограниченными возможностями, в том числе семьи наших сотрудников, в которых воспитываются особенные детки. Айганым оказалось фанаткой исполнителя Торегали Тореали. Благодарим его за то, что сразу же откликнулся на мечту ребенка и приехал в гости к девочке, - рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Абдуали Нашарбеков.

По его словам, перед Новым годом сотрудники полиции Алматы посетили порядка 50 семей погибших при исполнении своих служебных обязанностей коллег и около 40 семей, в которых воспитываются дети – инвалиды.

Этот визит к детишкам был несколько особенным, поэтому прошло в театрализованном формате. Для этих целей действующие сотрудники полиции переоделись в Деда Мороза и Снегурочку, - отметил Абдуали Нашарбеков.

По данным Управления кадровой политики ДП города Алматы, 42 сотрудника из числа личного состава служб и подразделений алматинской полиции воспитывают детей с ограниченными возможностями.

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