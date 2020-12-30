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Путин поздравил Токаева с Новым годом

Фото: "Российская газет... 30 декабря 2020, 15:39

Между ними состоялся телефонный разговор.

Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с Новым годом, передает zakon.kz со ссылкой на сайт президента России.

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступающего Нового года.

Выражено удовлетворение развитием отношений стратегического партнёрства и союзничества России и Казахстана. Обсуждены некоторые практические вопросы двустороннего сотрудничества, - говорится в сообщении.

Особое внимание президенты уделили дальнейшему наращиванию усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в частности организации производства на территории Казахстана российских вакцин.

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