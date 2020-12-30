Как казахстанские министры встретят Новый год

Министр цифрового развития Багдат Мусин планирует встретить Новый год вместе со своей семьей.

В 2020 году по мнению редакции zakon.kz наиболее активными были пять ведомств. Это министерства здравоохранения, внутренних дел, образования, цифрового развития и труда. Мы узнали у глав этих ведомств Алексея Цоя, Ерлана Тургумбаева, Асхата Аймагамбетова, Багдата Мусина и Биржана Нурымбетова, как они планируют встретить Новый год.

В запросе мы спросили, как и с кем они будут праздновать Новый год, какие подарки они обычно дарят родным и какой подарок, который им дарили на Новый год запомнился больше всего.

Вот что ответил министр здравоохранения Алексей Цой:

В силу своей постоянной занятости, времени на семью остается совсем немного, даже по выходным мои домашние видят меня только рано утром или поздно ночью. Поэтому Новый год, конечно, я проведу дома, в кругу семьи. Это семейное торжество, поэтому мы обычно у себя дома или, бывает, собираемся у моих близких друзей, родственников. Но в этом году точно не пойдем по гостям, чтобы не подвергать опасности здоровье своих близких людей. Тем более, что уходящий 2020 год очень наглядно показал, как важно их оберегать и заботиться друг о друге, - ответил он.

На вопрос о подарках, министр признался, что из-за нехватки времени подарки выбирает его супруга, которая знает предпочтения детей.

Но на Новый год я все же стараюсь уделить время и, например, сыновьям, я дарю, как правило, полезные и нужные вещи. Ну а подарки для жены – это всегда что-то личное, о чем я не хотел бы говорить.

Главному медику Казахстана наиболее запомнились подарки его детей. Те дарили ему новогодние рисунки и поделки.

А вот министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сказал, что не сможет встретить Новый год в кругу семьи.

В праздничные дни я, как всегда, буду на службе. На Новый год поздравлю дежурный наряд и всех сотрудников, охраняющих в новогоднюю ночь безопасность и спокойствие граждан. Ведь полиция в праздники всегда переходит на усиленный вариант несения службы.

Он не рассказал подробно, какие подарки дарит родным на Новый год. Ответил, что "иногда советуется и старается подарить что-то интересное".

Больше всего министру Тургумбаеву запомнился подарок его супруги.

Лучший подарок – от жены, которая подарила мне в новогодние праздники сына, - ответил он.

Министр образования Асхат Аймагамбетов ответил следующее:

Новый год – это семейный праздник. 31 декабря мы вместе с супругой и детьми всегда отправляемся к маме, чтобы встретить Новый год со всеми братьями и сестрами за большим праздничным дастарханом. Подарки в нашей семье принято дарить детям. Обычно я дарю что-то полезное: настольные и развивающие игры или же книги. Но главное для нас всех – это здоровье и поддержка близких.

Министр цифрового развития Багдат Мусин планирует встретить Новый год вместе со своей семьей.

Супруга с детьми создают праздничную атмосферу дома. В предновогодние выходные обязательно лепим снеговиков, играем в снежки, смотрим праздничные фильмы для настроения. Недавно украсили дом. Елку ставили и украшали вместе. Младший сыночек установил звездочку.

Мусин рассказал о семейных традициях.

Например, мы пишем письма благодарности уходящему году с детьми. Отмечаем, что успели сделать, как улучшили результаты по сравнению с прошлым годом, потом зачитываем это все и ставим новые цели. Год начинаем с катаний на лыжах или коньках.

На вопрос о подарках, которые он дарит родным, министр ответил, что в его семье принято "не дарить банальные подарки, а дарить эмоции".

Конечно, с годами сложнее удивлять, но дети растут и уже предлагают свое что-то новое и необычное. Например, создавали квест, чтобы найти подарок - это увлекательно и для детей, и для взрослых.

Больше всего Багдату Мусину запомнился подарок его детей. Они записали для него видео и поздравили с Новым годом.

Министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов тоже планирует встретить Новый год в кругу семьи. По его словам, так было всегда. "Исключением были только два Новых года, когда он служил в Советской армии".

На вопрос про подарки, он сказал, что раньше дарил своим детям игрушки, книжки, гаджеты.

А сейчас они взрослые, поэтому мы дарим друг другу какие-то небольшие презенты.

Министр труда затруднился ответить на вопрос про самый запомнившийся подарок.

Выделить что-то конкретно не могу. Любые, даже маленькие семейные подарки от родных – очень дороги. Самое главное, что мы встречаем Новый год все вместе, - ответил он.

Айтурган Азимжанова

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