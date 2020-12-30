Синдицированные кредиты: бизнес получит доступ к "длинным" деньгам

Синдицированные займы интересны тем, что для финансирования одного заемщика объединяется два и более инвесторов из числа казахстанских банков второго уровня.

Что такое синдицированные кредиты и как они будут применяться в Казахстане, рассказали в Департаменте проектного финансирования холдинга "Байтерек", передает zakon.kz.

23 декабря 2020 года Парламент РК принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления экономического роста", который предусматривает правовое регулирование механизмов синдицированного кредитования.

В частности, предусмотрены изменения и дополнения в Гражданский кодекс РК, законы "О проектном финансировании и секьюритизации", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О Банке Развития Казахстана", "О реабилитации и банкротстве".

Глобальные потрясения на мировых сырьевых рынках, пандемия COVID-19 спровоцировавшие "локдаун", отрицательно повлияли на экономику Казахстана. В период жестких ограничительных мер большинство компаний "заморозили" свою деятельность или столкнулись с резким падением спроса на свою продукцию.

К тому же, снизилась доля банковских кредитов реальному сектору в структуре ВВП, наблюдался отток инвестиций из страны.

Как отметили в департаменте, в сложившейся ситуации появилась потребность в новых экономических инструментах, которые позволили бы активно вовлекать капитал частных инвесторов в финансирование инвестиционных проектов.

В качестве антикризисной меры холдинг "Байтерек" совместно Агентством РК по развитию и регулированию финансового рынка и Министерством национальной экономики при поддержке представителей Ассоциации финансистов Казахстана, предложили внести ряд поправок в законодательство Казахстана. Одна из них – это инициатива по развитию института проектного финансирования с использованием механизма синдицированного кредитования.

Предложение холдинга "Байтерек" было своевременным. Так, по словам Президента Казахстана, бизнес "принял на себя основной удар пандемии". "Наша общая задача по отрасли – увеличить объемы производства в обрабатывающей промышленности как минимум в 1,5 раза за пять лет", - отметил глава государства в своем Послании народу Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также заявил, что поддержка предпринимательства подразумевает и особое внимание среднему бизнесу, "который содержит в себе ключевые компоненты рыночного успеха".

Такие компании должны быть ориентированы не только на внутренний, но и на внешние рынки. Следует усилить их экспортную поддержку, - отметил Президент.

Главным результатом работы по развитию бизнеса должно стать увеличение к 2025 году его доли в ВВП до 35%, а числа занятых – до 4 млн человек.

Как уточнил директор Департамента проектного финансирования холдинга "Байтерек" Асет Тажикенов, именно на инфраструктурные, экспортоориентированные проекты и будет ориентировано синдицированное финансирование.

До настоящего времени в Казахстане данный механизм не находил должного применения. Его развитие сдерживало недостаточное законодательное регулирование и опасения участников рынка синдицированных кредитов в условиях дефицита ресурсов для кредитования долгосрочных проектов. Для того, чтобы исправить ситуацию холдингом "Байтерек" были предложены поправки в законодательство, касающиеся синдикатов. Предложенные поправки способствуют достижению следующих эффектов, - отметил эксперт.

В первую очередь это урегулирование вопроса разделения кредитных рисков между кредиторами, в том числе рисков, связанных с разделением залогового обеспечения.

В частности, в Гражданский кодекс РК (Общая часть) введено понятие "созалогодержатели", которое обеспечит реализацию принципа равного распределения залогового обеспечения. Во-вторых, доступ заемщиков к долгосрочному финансированию проектов на выгодных условиях, - отметил Асет Тажикенов.

По его словам, предложенные холдингом поправки в законодательство одобрены. Теперь ожидается, что предприниматели из реального сектора экономики могут рассчитывать на доступность длинных денег в рамках синдицированного финансирования.

Как отметил глава департамента, синдицированные займы интересны тем, что для финансирования одного заемщика объединяется два и более инвесторов из числа казахстанских банков второго уровня, Банка Развития Казахстана (БРК) и международных финансовых институтов.

Обычно они становятся партнерами для того, чтобы профинансировать крупный инвестиционный проект и дифференцировать свои риски. Это удобно, потому что один банк не всегда готов выделить крупную сумму средств для кредитования масштабного проекта. А несколько банков могут разделить риски и, соответственно, объемы финансирования по проекту, - считает он.

Для успешной реализации долгосрочных инвестиционных проектов в тех отраслях экономики, которые в значительной степени нуждаются в поддержке государства, холдинг "Байтерек" предлагает участие его дочерней организации – БРК в роли якорного кредитора, который сможет обеспечивать качественную организацию синдицированного кредитования, а также оптимальное распределение и управление кредитными рисками.

БРК сможет взять часть рисков по проекту на себя, а значит предоставить более выгодные условия по займам. Предполагается, что БРК будет готов участвовать в синдикате, если проект будет относиться к приоритетным секторам экономики. Это обрабатывающая промышленность, а также прочие несырьевые секторы. На финансирование смогут рассчитывать предприятия, которые готовят свою продукцию на экспорт, планируют модернизировать свои предприятия или запустить какой-то новый проект, - подчеркнул А.Тажикенов.

Холдингом "Байтерек" совместно с БРК уже сформирован портфель потенциальных проектов, для реализации которых можно использовать механизм синдицированного кредитования. Это проекты на совокупную запрашиваемую сумму займа в размере около 398 млрд тенге в таких отраслях как металлургия, нефтегазохимия, пищевая промышленность и т.д.

Как считают в холдинге, в случае финансирования и успешного выхода этих проектов на плановые мощности ожидается создание более 6 тыс. рабочих мест. Оценочный мультипликативный эффект на совокупный объем производства в экономике за 5 лет превысит 7 трлн тенге.

Предполагается, что для получения синдицированного займа заемщик должен будет вложить в проект не менее 20% своих средств от размера займа. Кредиты предполагается предоставляет на срок до 20 лет, - подчеркнул спикер.

"Но, как правило, международная практика такова, что по синдицированным займам стоимость финансирования находится на уровне рыночных ставок. Но за счет того, что в синдикате будет участвовать БРК, а значит, что кредитный риск будет распределяться между банками-участниками синдиката, ставка по займу должна быть ниже рынка. В планах – предоставлять синдицированные кредиты в нескольких валютах, не только в тенге. Ведь зачастую у крупных нефтехимических, металлургических, инфраструктурных проектов обычно велика потребность в иностранной валюте: долларах, евро, юанях. Особенно, если они получают валютную выручку. На выбор валюты кредитования влияет также целевое использование средств", - сообщил Асет Тажикенов.

По его словам, стоимость кредита будет зависеть от многих факторов. Например, к какой отрасли относится проект, насколько он жизнеспособен и каков его мультипликативный эффект на экономику. Если проект будет входить в периметр механизма "экономика простых вещей", то скорее всего ставка по займу будет ниже рыночной, так как она будет субсидироваться через Фонд развития предпринимательства "Даму", что также важно для участия банков второго уровня в синдицированном кредитовании.

Принятые поправки в законодательство приведут к увеличению доли участия частного капитала инвесторов и казахстанских банков в финансировании крупных инвестиционных проектов страны, простимулирует рост экономики.

Так, по оценкам БРК, каждый вложенный 1 тенге в форме синдицированного кредита позволит генерировать в среднем 2,4 тенге в виде выпуска продукции в годовом эквиваленте (при выходе проектов на плановые мощности).

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