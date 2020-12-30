В Йемене прогремел мощный взрыв в аэропорту

Это произошло во время прибытия из Эр-Рияда членов нового правительства.

В зале прилетов аэропорта города Аден на юге Йемена прогремел мощный взрыв, сообщает zakon.kz.

По информации источника РИА Новости, это произошло во время прибытия из Эр-Рияда членов нового правительства.

Пять человек погибли, около 20 ранены. Сами министры в тот момент еще не сошли с трапа самолета, поэтому не пострадали. Их перевезли в правительственный дворец.

Ранее президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров.

Аден стал временной столицей признанных на международном уровне властей Йемена после восстания в 2014 году хуситов.

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