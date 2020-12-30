В Акмолинской области подвели итоги конкурса "Құлагер"

На церемонии награждения заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова, поздравив от имени акима области Ермека Маржикпаева, вручила победителям сертификаты.

В преддверии Нового года в областном центре состоялось награждение победителей и лауреатов конкурса среди поэтов, прозаиков и творческих деятелей "Құлагер", передает zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

На церемонии награждения заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова, поздравив от имени акима области Ермека Маржикпаева, вручила победителям сертификаты.

Наша область всегда была богата талантами. В этом году мастера литературы и искусства нашего края внесли неизмеримый вклад в казахстанскую духовность. С момента объявления конкурса на сегодня поступило более 700 заявок. По каждой из десяти номинаций был выбран победитель. В будущем мы планируем проводить больше таких творческих состязаний, - поздравила Айна Мусралимова.

Конкурс был направлен на стимулирование и признание особых заслуг, оказания поддержки творческих людей и научной интеллигенции, внесших большой вклад в развитие литературы и культуры региона, а также за их плодотворную научную, творческую и общественную деятельность, за активное участие в культурной жизни области и за создание высокохудожественных произведений во всех жанрах и направлениях творчества.

Победителем в номинации "Лучшее произведение, посвященное достижениям Казахстана за годы Независимости" стал директор "Ақмола-Тіршілік" Жабал Ергалиев, за вклад в возрождение, сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев, сохранение казахстанской национальной идентичности Бахыта Смагула, лучшим молодым поэтом стал Мерген Токсанбай.

К слову, мероприятие в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией прошло в сокращенном формате с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических мер.

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