Сильный мороз и туман ожидаются в восьми областях Казахстана 

Вероятность штормового предупреждения 95-100%.

31 декабря в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Актюбинской области местами ожидается туман. В Актобе ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

В Жамбылской области местами ожидается туман. Днем 02 января местами ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.

В Акмолинской области местами ожидается туман. Вероятность штормового предупреждения 85-90%.

В Актюбинской области местами ожидается туман. В Актобе ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

В Алматинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25, на севере области 30 мороза. Вероятность шторма 95-100 %.

В Карагандинской области ожидается сильный мороз 32-37, местами 42 градуса. Вероятность штормового предупреждения 95-100%.

В Северо-Казахстанской области ожидается сильный мороз 32-37, местами 42 градуса. Вероятность штормового предупреждения 95-100%.

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