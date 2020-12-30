Законы об общественном контроле и петициях – новый этап в превенции коррупции

В текущем году в МИОР автоматизирован ряд оказываемых государственных услуг.

На встрече руководства Агентства по противодействию коррупции и Министерства информации и общественного развития обсудили взаимодействие по линии превенции коррупции в сферах, курируемых министерством, передает zakon.kz.

В режиме онлайн участие приняли региональные департаменты Антикоррупционной службы, подведомственные организации министерства, управления акиматов по вопросам внутренней политики, общественного развития, молодежи и религии, а также филиалы Ассамблеи народов Казахстана.

Министр Аида Балаева отметила, что меры, реализуемые в рамках Антикоррупционной стратегии, занимают приоритетное место в повестке дня ведомства. "Министерство в полной мере осознает значимость интеграции институтов гражданского общества в механизмы превенции коррупции. Это позволяет повышать их реальную эффективность", – подчеркнула министр.

Сообщается, что в текущем году в МИОР автоматизирован ряд оказываемых государственных услуг. Однако работа по полному переходу на цифровой формат с исключением "бумажной альтернативы" во всех сферах министерства активно продолжится в наступающем году.

С участием проектного офиса "Адалдық алаңы" форсирована аналитическая работа по выявлению и устранению коррупционных рисков в деятельности министерства, произведена трансформация процессов оказания грантового финансирования некоммерческим организациям.

На проведении внутреннего анализа рисков в самом министерстве мы не ограничимся. Обеспечим такой подход и во всех подведомственных организациях, продолжим внедрение сервисной модели работы с гражданами и комплаенс-служб. В планах и единый информационный колл-центр для населения по разъяснению работы министерства и получения сигналов о потенциальных коррупционных элементах, – заверила руководитель проекта Лима Диас.

Отмечался опыт министерства в создании онлайн "Базы знаний". В открытом доступе размещены интеллектуальные продукты ведомства: исследования, методические пособия, в том числе разработанные НПО за последние 4 года в рамках государственного заказа и гранатового финансирования.

Акценты в министерстве направлены и на оценку степени открытости государственных органов, прорабатываются меры по совершенствованию законодательства в области доступа к информации. Особого внимания заслуживает совместная с общественными организациями разработка проектов закона "Об общественном контроле" и "Об онлайн-петициях" и новшества, вносимые в закон "Об общественных советах".

МИОР должен стать ключевым партнером в продвижении идеологии добропорядочности. Положительные законодательные изменения в сфере деятельности общественных советов, новеллы по линии общественного контроля и онлайн-петиций – несомненно, сыграют прорывную роль в повышении прозрачности и открытости в деятельности госорганов и квазигоссекторе, а значит и в превенции коррупции, – подчеркнул глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев.

Отмечая актуальность информационной и разъяснительной работы, он заострил внимание на ключевой роли гражданского общества.

"Молодежь не должна ограничиваться участием в форумах и флешмобах – нужно перестроить рельсы их конструктивного вовлечения в действенные мероприятия, несущие измеримый позитивный эффект. Аналогичным образом представители этнических культурных центров и традиционных религиозных объединений должны принимать реальное участие в культивировании и масштабировании идеологии добропорядочности", – подчеркнул спикер.

В дискуссии выразили мнение гражданские активисты – президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева, президент ОФ "Фонд развития Парламентаризма в Казахстане" Зауреш Батталова, председатель правления ОЮЛ "Ассоциация экологических организации Казахстана" Айгуль Соловьева и координатор группы "Общественный контроль" Саида Таукелева.

В частности, Айгуль Соловьева отметила: "Министерство показывает пример транспарентности другим государственным органам. В уходящем году МИОР провел свыше 40 разных онлайн-площадок с участием министра, на которых любой желающий мог высказаться и задать вопросы. Данный тренд должны поддержать все госорганы".

В завершении министр Аида Балаева заверила, что Министерством на основании рекомендаций Агентства будет разработан совместный проект по укреплению антикоррупционной культуры и принципов добропорядочности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!