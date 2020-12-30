Жена Кайрата Нуртаса огорчена, что казахстанцы не верят в ее победу

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Не выгоднее ли на деньги купить образование, чем славу - Абдукаримова.
Актриса Жулдыз Абдукаримова, получившая титул "Миссис Вселенной 2020", рассказала о своих эмоциях после победы, сообщает zakon.kz.
Об этом жена Кайрата Нуртаса написала на своей странице в Instagram.
Абдукаримова решилась ответить на самые популярные часто задаваемые вопросы.
По ее словам, она не думала, что будет так сложно.
Я не думала, что будет так сложно доказать победу своей стране, - написала она.
Кроме того, эта ситуация вызвала сомнения и негатив.
Также она рассказала, что участники не соревновались в реальной жизни. Поэтому нигде в Сети нет видео с финала конкурса.
Актриса прокомментировала слухи, что победа была проплачена.
Не выгоднее ли на деньги купить образование, чем славу? Настоящий вкус победы испытали те, кто голосовали за меня с первого дня, - добавила она.
В конце декабря стало известно о победе жены Кайрата Нуртаса в конкурсе "Миссис Вселенная 2020".
Голосование проходило с 1 по 24 декабря.
Миссис Вселенная - это ежегодный и престижный международный конкурс красоты. Принимают в нем участие женщины из всех стран мира - замужние, разведенные или овдовевшие - в возрасте от 18 до 55 лет.
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