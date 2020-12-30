Бизнесмены построили дом для малоимущих семей в Кордайском районе

Новоселы в тот же день заселились в новые дома, а местные предприниматели подарили им мебель.

В рамках проекта "Асарлатып үй салу" в Кордайском районе Жамбылской области построен 5-квартирный дом коттеджного типа. Ключи от новых домов новоселам вручили в канун Нового года.

В ходе праздничной церемонии министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев подарили новоселам бытовую технику.

Кордайский район встретил нас солнечной и теплой погодой под стать праздничному настроению жителей. Пусть таких радостных дней будет больше! Выражаю благодарность бизнесменам, которые откликнулись на призыв помочь нуждающимся семьям, - сказал аким области.

Многодетная мама Олеся Дворцова признается, что и не мечтала о таком большом доме.

Думала, что еще несколько лет буду стоять в очереди на жилье и почти смирилась с этой мыслью. Под конец года моя жизнь неожиданно изменилась кардинально. Не могу словами выразить свою благодарность всем неравнодушным людям, которые внесли свой вклад в благое дело, - говорит она.

Слезы радости не может скрыть и обладательница подвески "Алтын алқа" Раушан Кожамкулова. Летом этого года она обратилась к акиму области и попросила решить жилищный вопрос.

Руководство области услышало и не оставило без внимания мою просьбу. Этот день стал для моей семьи самым значимым, - говорит она.

Новоселы в тот же день заселились в новые дома, а местные предприниматели подарили им мебель.

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