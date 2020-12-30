Кочан из Казахстана стал министром спорта в России

В спортивной сфере он трудится с 1997 года.

Родившийся в Казахстане Сергей Кочан возглавил министерство спорта Республики Хакасия, передает zakon.kz со ссылкой на Сибирское агентство новостей.

Указ подписал глава региона Валентин Коновалов.

Сергей Владимирович родился 24 июля 1961 года в поселке Кировский Талды-Курганской области. Имеет два высших образования. Окончил Красноярский институт цветных металлов, а также Красноярский государственный педагогический университет, факультет физической культуры и спорта.

Трудовой путь начал в 1977 году на сахарном комбинате в Казахстане в должности электромонтера. С 1997 года трудится в спортивной сфере, когда возглавил спортивный комплекс "Энергия".

С 2005 по 2016 год являлся главным руководителем по спорту в мэрии Красноярска, затем был заместителем главы города по социальным вопросам. В 2018 перешел на работу в дирекцию Всемирной зимней Универсиады-2019 на должность заместителя директора.

За годы работы Кочана в мэрии был введен в эксплуатацию акробатический манеж, реконструирован один из старейших стадионов города "Динамо", заработали несколько общеобразовательных учреждений, долгое время до этого простоявших в статусе "капитальный ремонт" - в том числе школа №80 и лицей №28.

Также к заслугам Кочана следует отнести развитие и популяризацию массового спорта и физической культуры: оборудовано более 250 дворовых и школьных спортивных площадок, построены новые комплексы, получил новый виток развития остров Татышев, массово открылись спортивные клубы по месту жительства, где проводятся бесплатные занятия с инструкторами прямо во дворах.

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