В СКО реализуется 53 перспективных инвестпроекта

За счет их реализации в СКО появится более 7 тысяч новых рабочих мест.

В СКО привлекли более 226 млрд тенге инвестиций. Это почти на 37 млрд тенге больше уровня прошлого года.

В области сформирован региональный пул из 53 инвестпроектов на сумму более 900 млрд тенге. За счет их реализации в СКО появится более 7 тысяч новых рабочих мест.

В предстоящем году будут реализованы такие проекты, как кирпичный завод, завод по производству автоклавных газоблоков и плит. В январе 2021 года запустим фанерный комбинат. У компании «Радуга» есть проект по производству бумажной продукции. Недавно открыт оптово-распределительный центр, - рассказал аким СКО Кумар Аксакалов.

Также глава региона отметил, что в области налажено производство вагонов-термосов, мягких контейнеров из полипропилена, планируется выпуск крафт-бумаги и вагонных вкладышей, продолжается строительство современного Дата-центра.

В конце прошлого года была создана специальная экономическая зона «Qyzyljar», которая предоставляет налоговые и таможенные льготы предпринимателям и инвесторам. Благодаря этому буквально за год в СКО начали реализацию 3 проектов: производство электротехнического оборудования, строительство многопрофильной больницы и локализация производства сельскохозяйственной техники компании "CLAAS".

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