Тем временем в Австралии: мужчина защищал детей и подрался с кенгуру

Все больше животных отправляются в город в поисках пищи после того, как пожары уничтожили их среду обитания.

Неравный бой состоялся между человеком и кенгуру в Австралии. Мужчина пытался защитить детей и прогнать животное со двора, однако без драки не обошлось, передает zakon.kz.

У Митчелла Робинсона уже была сломана рука, в результате драки он отделался царапиной.

Он просто смотрел на кенгуру и попытался взять предмет, чтобы прогнать его. Как только он это сделал, кенгуру бросился на него, - сказала телеканалу 7News подруга семьи Тина Грейс Роу.

На кадрах видно, как большой самец сбил с ног мужчину в прыжке. После этого он убежал с территории дома.

Сообщается, что все больше животных отправляются в город в поисках пищи после того, как пожары уничтожили их среду обитания.

Жители Нового Южного Уэльса рассказали, что кенгуру чувствуют себя как дома на местном поле для гольфа.

Их слишком много. Однажды они на кого-то нападут, - сказал член гольф-клуба Стивен Голдсмит.

Несмотря на кажущуюся безобидность этих животных, специалисты рекомендуют не вступать с ними в контакт. Кенгуру могут нанести серьезные травмы, если почувствуют угрозу или испуг.

У них есть огромные когти на передних лапах, для пинков они используют всю силу в ногах, - сказал смотритель зоопарка Чад Стейплс.

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