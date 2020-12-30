О застройке исторического центра Алматы высказался Сагинтаев

Будет учтена плотность застройки и высота зданий в зонах особого градостроительного регулирования.

Аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал о разработке специальных правил, в которых будут предусмотрены зоны особого градостроительного регулирования с целью сохранения исторически сложившейся застройки, передает zakon.kz.

Отвечая на вопросы горожан в ходе прямого эфира передачи Akimat Live на ТК "Алматы", аким города сообщил о разработке новых правил, регулирующих градостроительную деятельность. Основная цель правил - принятие системных решений, учитывающих интересы общественности и бизнеса.

Правила будут распространяться на освоение земельных участков, в том числе по которым ранее были предоставлены положительные решения и выданы разрешительные документы.

Основные положения правил будут направлены на утверждение градостроительных требований к развитию города. При этом будут установлены зоны особого градостроительного регулирования с целью сохранения исторически сложившейся застройки и упорядочивания самой застройки в данных зонах (зонирование).

Здесь важно определить границы исторического центра, а также отдельные зоны в других районах города, на которые будут распространяться правила, например, микрорайоны, спальные районы.

Также предусматривается определение исторически значимых объектов, возле которых любое строительство будет возможно только после общественного обсуждения.

Мы говорим (частникам - прим.) - хотите там что-то делать, восстановите то здание, которое было снесено. У нас есть фотографии, технические документы. Мы будем благодарны вам. Если восстановят, это будет возвращение к историческому облику. Если не хотите, то город, в лице акимата, выкупит участок и сам построит. Внутри будут социальные объекты - поликлиники, школы. Думаю, такой подход население поддержит. Теперь, чтобы все это отрегулировать, сейчас идет разработка правил - как можно использовать эти участки в центре, - сказал аким города.

Будет учтена плотность застройки и высота зданий в зонах особого градостроительного регулирования. Например, новое здание не может превышать более чем на 1/3 высоты рядом стоящих зданий. Кроме того, в правилах будут прописаны требования по улучшению аэрационного режима, озеленению, сохранению и повышению комфортности городской среды. Учтены будут и требования к фасадам зданий и сооружений для сохранения исторического облика.

Важным новшеством станет разработка механизмов по проведению публичных общественных обсуждений с вовлечением жителей, общественников, экспертов.

В результате проведенного анализа и обращения жителей в пределах исторического центра определено 36 земельных участков, находящихся в частной собственности. Участки разделены на две группы: с начатым строительством и свободные.

Начатое строительство - 14 участков, в том числе три объекта, были приостановлены и отозваны разрешительные документы. По 11 объектам даны рекомендации с учетом обращений жителей - организация схемы проезда, благоустройства, этажности и другое.

По свободным земельным участкам, в том числе восемь участков, предлагается рассмотреть к изъятию (выкупу) и организацию общественных пространств с благоустройством и озеленением территории. По 14 участкам установлены градостроительные ограничения, такие как запрет на снос зеленых насаждений, ограничение этажности с учетом существующей застройки, ограничение по функциональному использованию.

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