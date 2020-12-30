Чтобы такого года больше не было в нашей жизни - Сагинтаев обратился к алматинцам

Практически все научились жить, работать и общаться в новых условиях.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города. Он пожелал, чтобы подобного года, как 2020, больше не было, передает zakon.kz.

Чтобы такого года не было в нашей жизни. Мы можем сказать, что с честью выходим из этой ситуации. Жалко и обидно, что по началу не знали как бороться с коронавирусом. Весь мир не знал. В результате этого мы потеряли родных. Наша задача - чтобы таких случаев больше не было, - сказал он в эфире телеканала Алматы.

По его словам, практически все научились жить, работать и общаться в новых условиях.

Это дает нам уверенность в том, что следующий год пройдет совсем по другому. Благодаря тому, что мы вместе, итоги года у нас неплохие. Экономика выстояла, рабочие места возвращены. План по сбору налогов в местный бюджет перевыполнен. Плюс 47 млрд тенге на сегодня. Это говорит о том насколько необходимо быть вместе и поддерживать друг друга. Я считаю, что только такая солидарность спасет не только нас. Я хотел бы сказать огромное спасибо всем алматинцам, взрослым, пожилым и молодежи, которую мы часто ругали за их поведение, - сказал Сагинтаев.

Он пожелал, чтобы в следующем году эфиры с акимом начинались не с ситуации по коронавирусу, а с городской жизни.

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