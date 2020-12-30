Второй взрыв прогремел в Йемене. На этот раз у правительственного дворца

Причины взрыва неизвестны, сообщений о жертвах не поступало.

Взрыв прогремел у правительственного дворца в Адене, это второе происшествие за сутки, передает zakon.kz со ссылкой на Reuters.

Громкий взрыв был слышен у правительственного дворца в Адене, куда после нападения в аэропорту города в среду был переведен недавно сформированный кабмин Йемена, - пишет агентство.

Причины взрыва неизвестны, сообщений о жертвах не поступало.

Ранее сообщалось о мощном взрыве в аэропорту во время прибытия членов нового правительства.

Пять человек погибли, около 20 ранены. Сами министры в тот момент еще не сошли с трапа самолета, поэтому не пострадали. Их перевезли в правительственный дворец.

Ранее президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров.

Аден стал временной столицей признанных на международном уровне властей Йемена после восстания в 2014 году хуситов.

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