Более 12 часов задерживают рейсы в Шымкент из-за тумана

Пассажиры надеются встретить Новый год вовремя.

Непогода нарушила планы пассажиров казахстанских авиакомпаний. Несколько рейсов направлением Нур-Султан - Шымкент задержаны, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Там сильный туман. Авиакомпании ради безопасности людей приняли решение повременить с вылетом. Точное количество отмененных рейсов не сообщают. Известно, что их не менее пяти.

Пассажиры сообщили телеканалу, что некоторые из них ожидают вылета уже больше 12 часов.

Я - одна из тех пострадавших людей, которые должны были сегодня вылететь "Нур-Султан-Шымкент". На данный момент я до сих пор нахожусь в аэропорту, уже не впускают, потому что забрали наши талоны, наши билеты, которые мы дважды проходили регистрацию, - рассказала она.

Пассажиры надеются встретить Новый год вовремя.

Согласно информации с сайта аэропорта Шымкента, задержка вылета наблюдается не только из Нур-Султана, но и из Алматы. Один алматинский рейс на 20:00 был отменен.

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