Пугал, избивал и насиловал. Полицейского приговорили к шести годам тюрьмы в ВКО

Наказание ждет и сотрудников двух отделов полиции, которые пытались прикрыть коллегу.

В ВКО полицейского приговорили к шести годам тюрьмы. Такой приговор стражу порядка вынесли за то, что он похитил, изнасиловал и избил девушку, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Этого человека и все, что с ним связано, девушка пытается навсегда стереть из памяти. Бывший парень оказался не таким хорошим, как казался. А ведь внушал доверие, потому что был сотрудником полиции. Но спустя год после разрыва отношений он встретил бывшую возлюбленную в магазине, насильно ее посадил в машину, избил, мобильный телефон сломал, а девушку увез в сторону аэропорта.

Может быть, и меня не стало в этой жизни, потому что он этого и хотел. Он всю дорогу мне говорил, что я тебя психически доведу. Я хочу, чтобы ты умерла, тогда я скажу "Уф". Не один раз. Постоянно меня преследовал, угрожал, шантажировал, и в конце концов вот так все обернулось, - сказала потерпевшая.

Прокуроры отмечают, что местные полицейские с самого начала пытались скрыть преступление коллеги, хотя после изнасилования девушка попала в больницу. Но бывший и там пытался ее достать.

Несмотря на введенные карантинные меры, в форменном обмундировании проник в здание областной больницы на четвертый этаж в нейрохирургическое отделение, где вновь нанес ей телесные повреждения, после чего, выбежав в коридор, разбив окно, скрылся с места совершения преступления, - сообщил старший прокурор Управления комитета по правовой статистике и специальных учетов Асет Мукашев.

Но далеко убежать не удалось, преступника задержали. Уголовное дело возбудили по трем статьям - похищение, изнасилование и хулиганство. Суд приговорил бывшего стража порядка к шести годам лишения свободы. И апелляционная коллегия Восточно-Казахстанского областного суда оставила решение без изменений.

Наказание ждет и сотрудников двух отделов полиции, которые пытались прикрыть коллегу. Теперь в отношении их самих возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

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