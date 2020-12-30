За последние 3 года в СКО построили свыше 7 тысяч квартир

В следующем году темпы строительства увеличат.

В 2020 году в СКО сдали 3 тысячи квартир, в прошлом году ввели 2,2 тысячи, в 2018 - 2 тысячи квартир. Итого, свыше 7 тысяч квартир за 3 года. 21 тысяча североказахстанцев отметили новоселье, передает zakon.kz.

Плюс к этому нужно добавить цифры по сносу старого жилья. За 3 года в Петропавловске из 16 тысяч частных домов снесено 1,5 тысячи. 1,5 тысячи семей или около 5 тысяч жителей улучшили свои жилищные условия и получили квартиры, - отметил глава региона Кумар Аксакалов.

Масштабы данной работы будут увеличиваться. Для этого разработали и приняли собственную программу по реновации "Жаңа Қала", сообщил Кумар Аксакалов. В 2020 году в СКО сдали более 300 тысяч квадратных метров жилья. В следующем году темпы строительства увеличат. Только в селах за 4 года планируют построить 3714 домов.

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