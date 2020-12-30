Ученые и экстрасенсы дали прогноз на 2021 год

Большинство предсказаний, полученных от прорицателей, совпадают с прогнозами ученых и врачей. Многие из них - позитивные.

2020 год прошел под знаком коронавируса. А под каким знаком пройдет год грядущий? Станет ли он лучше предыдущего, а может, придется потуже затянуть пояса? Ученые и экстрасенсы попытались дать свои прогнозы на 2021 год, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Сегодня многих беспокоит только одно – завершится ли пандемия коронавируса в будущем году? По восточному календарю правление Крысы подходит к концу, приближается год Быка.

На 2021 год прогноз очень интересный в том плане, что закручивается новый виток. И те люди, которые настроены на перемены, не просто сидеть и ждать, когда кто-то постучится к ним в дверь, которые будут настроены действовать и завоевывать, отстаивать, для таких людей многое может открыться, какие то двери, - сказала астролог Жаннат Омарова.

Астрологический прогноз подкрепим предсказаниями карт Таро. Экстрасенс Виктор Александровский прежде, чем разложить их на столе, просит задавать правильные вопросы, лишь тогда будет дан правильный ответ.

Карта суда мертвых перевернутая, поэтому, я думаю, что больших смертей в рамках пандемии, потому что пандемия у нас, однозначно, не кончится, - сказал таролог, ясновидящий Виктор Александровский.

Пандемия – зло не только медицинское, но и экономическое. В 2020 году многое просело, были потери. В следующем году падение должно прекратиться, считает экономист.

В 2021 году ожидается определенное наращивание темпов экономического роста, Примерно 2,5-3% рост пойдет. Конечно, это немного, но, по крайне мере, мы говорим о плюсовых значениях. Я думаю, что та ситуация, что мы испытывали в 2020 году, она не пройдет мимо внимания наших властей, и они сделают акцент на развитии нашей промышленности и нашей экономики. Потому что, судя по всему, этот вирус достаточно надолго к нам пришел, - сказал директор Института мировой экономики и международных отношений Акимжан Арупов.

Отпустить негативное прошлое и нацелиться на новые свершения. Казалось бы, банальный совет, прописная истина. Однако иногда и такое стоит напоминать.

Самое главное в этом году - не бежать от перемен, не бежать к старому, не пытаться вернуть ту жизнь, которая была раньше, а идти к новому, повернуться лицом к будущему, - сказал шаман Карс.

Если случится пессимистичный сценарий, то в конце января–начале января локдаун вновь может стать реальностью. Что по этому поводу скажет экстрасенс? Виктор Александровский на этот раз откладывает карты в сторону и подключает дар ясновидения.

Весна. Не будет закрываться, просто будет типа ограничение по времени. Такие вещи могут быть. А вот прямо закрытия. Почему то север, вот там будут 2 города закрыто. Следующий год будет тяжелым в том, что людей, как не парадоксально, будет болеть меньше. А будет же еще вакцинация, видимо, на этом фоне, - сказал таролог Виктор Александровский.

Этот прогноз основан, так скажем, на реальных событиях. Точнее, подкреплен заявлениями специалистов Минздрава по массовой вакцинации.

Чтобы каждый медицинский работник знал, какие показания и какие противопоказания к вакцинации, какие должны быть условия для транспортировки и хранения этой вакцины. По всем этим новым данным мы проведем в январе и феврале обучение медицинских работников. После этого приступим к вакцинации населения, - сказала руководитель Управления за вакциноуправляемыми инфекциями Минздрава Нуршай Азимбаева.

Большинство предсказаний, полученных от прорицателей, совпадают с прогнозами ученых и врачей. Многие из них - позитивные. И это тот случай, когда хочется, чтобы они не ошиблись.

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