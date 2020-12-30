Как оправдывают себя нарушители карантина?

За ночь только в одном районе Алматы нашли сразу три работающих заведения.

Алматинцам испортили предновогоднее веселье. Мониторинговые группы регулярно проводят рейды по барам и ресторанам. Многие не соблюдают предписание властей и принимают клиентов после 11 вечера. В этом случае владельцам заведений грозит штраф, но предпринимателей это обычно не пугает, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Появление мониторинговой группы в одном из алматинских баров испортило настроение его владельцам и посетителям. На часах - 23:30. В помещении должно быть пусто. Но за столиками все еще продолжается веселье. Администратор оправдывается: пытались выгнать гостей до 11, но не вышло.

Я не могу поднять людей и выгнать палками. То есть у нас все счета были закрыты, все гости были предупреждены о том, что мы работаем до определенного времени. Они говорят: "Мы еще не допили, еще не доели", - сказала администратор кафе Анель Рубайло.

Не доели и гости другого заведения. Однако с появлением проверяющих быстро засобирались. В итоге снова досталось управляющему.

Не боятся заразы и гости еще одного бара. Практически все столики в заведении были заняты. Посетители искренне не понимают, зачем ограничивать время веселья.

Почему в дневное время не "хлопаете"? Везде люди ходят, обедают, ужинают. Такое большое столкновение людей. Какая разница - в дневное время или в ночное? Карантин один, - говорят они.

Главный санврач Алматы строго запретил веселиться в барах и ресторанах после 11 вечера. Нарушителям грозит штраф. Бизнесменам придется заплатить больше 600 тысяч, гостям - 83 тысячи. Последних сегодня наказывать не стали.

Людей очень много. Например, в данном заведении было около 60 человек. Этих 60 человек разом доставить не можем, потому что все "бураны" и машины полиции заняты. В РОВД для оформления - это занимает очень много времени, - сказал руководитель отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Медеуского района Алматы Кайрат Нуркасымов.

За ночь только в одном районе Алматы нашли сразу три работающих заведения. А за несколько месяцев оштрафовали больше 250 бизнесменов. Сумма оказалась внушительная - почти 50 миллионов. Но владельцев такие расходы, как правило, не расстраивают. Проверяющие выявили 16 злостный нарушителей. На них подали в суд, чтобы приостановить деятельность.

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