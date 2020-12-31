Алматинец отправил полицейскому предсмертное сообщение

Полицейские предотвратили самоубийство.

Алматы по сигналу на WhatsApp предотвратили суицид, передает zakon.kz.

На телефон старшего участкового полиции пришло смс-сообщение о готовящемся суициде в одной из квартир на вверенной территории. Оперативно прибывшие на место участковые полицейские предотвратили самоубийство мужчины.

Отправителем сообщения был сам потенциальный суицидник. Прибежавшим сотрудникам по указанному в сообщении адресу дверь в квартиру никто не открыл. Тогда бойцам пришлось лезть в жилое помещение через окно. Мужчина уже приготовил петлю из веревки и намеревался покончить жизнь самоубийством. В ходе беседы с мужчиной инспекторы заметили депрессивное настроение и в целом не здоровое состояние гражданина. На место были вызваны медики, которые увезли мужчину для дальнейшего обследования, - сообщил начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.

Поэтому, отметил он, очень важно знать номера телефонов своих участковых полицейских.

На моей странице в Facebook пользователи могут увидеть все контактные данные участковых инспекторов полиции нашего района. Вне зависимости от дня недели граждане могут обратиться за помощью, - подчеркнул Омирсериков.

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