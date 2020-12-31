Четверо погибли при взрывных работах на руднике в Актюбинской области

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

Трагедия произошла в шахте "Весенняя Аралчинская", передает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Как сообщили в ДЧС области, 30 декабря года в 21.21 в пожарную часть Хромтауского района поступило сообщение о том, что в ТОО "Актюбинская медная компания", на шахте "Весенняя Аралчинская", что в 30 км от поселка Коктау при проведении взрывных работ погибли четыре взрывника. На место сразу выехали спасатели.

На месте происшествия было четверо погибших, один человек пострадал. По поручению акима Актюбинской области Ондасына Уразалина для выяснения обстоятельств произошедшего в Хромтауский район выехал заместитель акима Актюбинской области Салимгерей Бекбергенов, также направлены сотрудники ДЧС, - сообщили в департаменте.

В компании прокомментировали несчастный случай на руднике "Весенне-Аралчинском". Он произошел при проведении взрывных работ вечером 30 декабря. В результате погибли четыре сотрудника АМК - горный мастер, два взрывника и водитель.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Работы на руднике остановлены, персонал выведен на поверхность.

Семьям погибших будет оказана помощь. Искренне соболезнуем родным и близким наших коллег. Это трагедия для всех нас, - сообщили в АМК.

Подземный рудник "Весенне-Аралчинский" расположен в Хромтауском районе Актюбинской области на одноименном месторождении медно-цинковых руд. Введен в эксплуатацию в 2019 году. Проектная мощность добычи составляет 500 тыс. тонн руды в год. Добыча производится хозяйственным способом. На объекте трудоустроено более 300 человек.

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