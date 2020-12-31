31 декабря в пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют туман.

Штормовое предупреждение из-за сильного мороза объявлено в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

31 декабря в Актюбинской области местами ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

31 декабря и 1 января в Павлодарской области ожидается резкое понижение температуры воздуха 30-35, на севере области 38 мороза.

В Акмолинской области и Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске 31 декабря ночью и утром ожидается туман.

31 декабря 2020 г. 2 января 2021 г. в Жамбылской области местами ожидается туман. Днем 2 января местами ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. В Таразе 31 декабря 2020 г. и 2 января 2021 г. временами ожидается туман.

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