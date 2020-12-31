Минздрав обновил данные по коронавирусу в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 795 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:город Нур-Султан - 120город Алматы - 87город Шымкент - 5Акмолинская область - 55Актюбинская область - 9Алматинская область - 51Атырауская область - 116Восточно-Казахстанская область - 46Жамбылская область - 15Западно-Казахстанская область - 30Карагандинская область - 39Костанайская область - 58Кызылординская область - 8Мангистауская область - 19Павлодарская область - 72Северо-Казахстанская область - 59Туркестанская область - 6

Всего в стране выявлены 154 720 заболевших.

В Казахстане 744 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 87,в городе Алматы - 148,в Актюбинской области - 17,в Алматинской области - 27,в Атырауской области - 90,в ВКО - 135,в ЗКО - 17,в Карагандинской области - 44,в Костанайской области - 20,в Кызылординской области - 9,в Павлодарской области - 138,в СКО - 10,в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровели – 142 475 человек от COVID-19.

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