Бой Головкин — Андраде хочет устроить Эдди Хирн

Деметриус Андраде владеет поясом WBO в дивизионе Головкина.

Со-промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) Эдди Хирн считает, что ему нужно сразиться с американцем Деметриусом Андраде (29-0, 18 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Я скажу DAZN: "У вас есть контракт с Андраде, у вас есть контракт с Головкиным — давайте сведем этих парней!" — говорит Хирн.

Напомним, Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Деметриус Андраде владеет поясом WBO в этом же дивизионе. В своем последнем бою Головкин "удосрочил" поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и провел рекордную, 21-ю защиту титулов чемпиона мира в среднем весе.

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