После семейной стрижки муж и жена заразились коронавирусом и умерли

В их смерти винят себя дети.

В Чикаго муж и жена умерли с разницей в десять дней после того, как вся семья заразилась коронавирусом во время стрижки, сообщает zakon.kz.

По информации Lenta.ru, Майк и Кэрол Бруно состояли в браке 59 лет.

20 ноября их дочь-парикмахер Мишель решила сделать своему брату Джо стрижку. Дело проходило у него в квартире, куда подъехала и их мама.

Стоит отметить, что семья соблюдала все меры предосторожности.

Они были в масках во время стрижки и соблюдали социальную дистанцию. Ранее Мишель проходила тест на коронавирус, и он показал отрицательный результат. Перед стрижкой брата она несколько дней находилась на самоизоляции.

Тем не менее вскоре у всех членов семьи появились симптомы заболевания. Кэрол скончалась в больнице. Через десять дней после ее смерти, 23 декабря, умер Майк. Он так и не узнал о смерти жены.

Мы никогда не думали, что такое произойдет с нашей семьей, но оно произошло. Этот вирус очень жесток и не прощает ошибок, — признался Джо.

Теперь он винит себя в смерти родителей.

Джо успокаивает себя тем, что Майк и Кэрол умерли в одно время и не страдали друг без друга.

Я бы отдал все, чтобы вернуть их, но я рад, что теперь они снова вместе, — сказал он.

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