В правила перевозки инвалидов на инватакси внесли изменения

Приложение zakon.kz
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Оплата услуг инватакси местными исполнительными органами исходит из фактического времени работы автомобильного транспорта, измеренного в часах (машино-час) в сутки.
Приказом и.о.министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 21 декабря 2020 года внесены изменения в Правила оказания услуг по перевозке инвалидов автомобильным транспортом, передает zakon.kz.
В частности, говорится, что для перевозки инвалидов используются легковые автотранспортные средства соответствующие требованиям национального стандарта РК, в том числе специально приспособленные для перевозки инвалидов в кресло-колясках.
При этом требования, предъявляемые к оказанию услуги инватакси, оговариваются в договоре о выполнении государственного социального заказа, который в том числе включает:- перечень объектов и пунктов назначения для предоставления услуг инватакси;- режим работы инватакси в дневное и ночное время в течение суток, в выходные и праздничные дни.
Оплата услуг инватакси местными исполнительными органами исходит из фактического времени работы автомобильного транспорта, измеренного в часах (машино-час) в сутки.
Также предусматривается, что инвалида или ребенка-инвалида, имеющего показания к оказанию услуги инватакси, может сопровождать в поездке один человек. Поездка для сопровождающего лица является бесплатной.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (29 декабря).
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