Раритетную книгу нашли на кладбище в Актюбинской области

Специалисты считают, что сборник состоит из четырех разных книг.

В Актюбинской области найдена книга с полуторавековой историей, сообщает zakon.kz.

По информации "Хабар 24", на раритетную литературу, спрятанную на территории кладбища, случайно наткнулся житель села Тасоткел.

Как отмечают специалисты, избавиться таким образом от редчайшего издания на арабском языке владельцу, возможно, пришлось из-за преследований в период политических репрессий.

Они считают, что сборник состоит из четырех разных книг. Их исследованием в ближайшее время займутся компетентные лица. После историческая находка займет почетное место в музее "Руханият".

Ляззат Нуркеева, завотделом фондов Областного историко-краеведческого музея: - Книги собой представляют свод законов шариат, книги фикх. Они, конечно, ценны для нас, потому что датируются примерно концом 19-го - началом 20 века. Они были завернуты в газету 1963 года – это, конечно, советский период. Они, наверное, были в спешке зарыты, но сохранились до наших дней. Эпоха атеизма, понимаете, люди боялись держать такие книги дома, - отметила Ляззат Нуркеева, завотделом фондов Областного историко-краеведческого музея.

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