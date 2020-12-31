Алматинские военные подарили школьникам месяц катаний на Медеу

Большинство ребят в будущем планируют стать военными.

Военнослужащие Департамента по делам обороны Алматы в преддверии Нового года подарили воспитанникам военно-патриотического клуба "Киров" абонементы на бесплатное посещение ледового катка высокогорного спортивного комплекса "Медеу", сообщает zakon.kz.

За вклад в военно-патриотическое воспитание, формирование моральных и нравственных качеств у молодежи, помощь пожилым и нуждающимся людям Департамент по делам обороны Алматы подарил воспитанникам военно-патриотического клуба "Киров" месяц бесплатных катаний на коньках в одном из самых живописных мест в Средней Азии на высокогорном катке "Медеу".

Военно-патриотический клуб "Киров" – это самый большой из 20 имеющихся военно-патриотических клубов Алматы. Численность воспитанников клуба – 75 детей, из них 20 – дети-сироты. Большинство ребят в будущем планируют стать военными. По словам руководства клуба ребята каждый день стремятся к тому, чтобы освоить многие специальности и военно-прикладные виды спорта. Многие из детей хотят поступить в высшие военно-учебные заведения страны.

Деятельность таких клубов, как "Киров", а их в мегаполисе насчитывается более 20, имеет большую важность. Личным составом Департамента по делам обороны Алматы постоянно организовывается и проводится системная работа по дальнейшему укреплению и развитию военно-патриотического воспитания подрастающей молодежи. Проводятся военно-спортивные соревнования, дни открытых дверей в воинских учреждениях, уроки мужества в учебных заведениях, конкурсы военно-патриотических песен, а также организация летних детских лагерей, кружков по альпинизму и скалолазанию и т.д.

Необходимо отметить, что в августе 2020 воспитанники военно-патриотического клуба "Киров" оказали первую помощь и полтора часа несли девушку с травмированной ногой, а после передали ее вызванным на помощь спасателям.

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