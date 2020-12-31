500 человек одновременно: бар закрыли в Алматы

Приложение zakon.kz
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На момент прибытия мониторинговой группы в баре “Артист” находились от 300 до 500 человек, что могло повлечь массовое заражение людей.
В Алматы приостановили деятельность бара из-за несоблюдения графика работы и допущения массового скопления людей, передает zakon.kz.
Как сообщили в акимате города, решением Специализированного межрайонного экономического суда приостановлена эксплуатация бара “Артист” (ТОО "BM Trade Company") в связи с систематическими нарушениями санитарно-эпидемиологических требований и отсутствием реагирования на замечания.
Мониторинговые группы в заведении несколько раз выявили такие нарушения, как несоблюдение графика работы и допущение массового скопления людей. На момент прибытия мониторинговой группы в баре “Артист” находились от 300 до 500 человек, что могло повлечь массовое заражение людей.
Также в акимате сообщили о решении суда приостановить деятельность бара "Небо" и оштрафовать его на 100 МРП.
По последним данным, в Алматы зафиксировано более 18 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди которых 389 с летальным исходом. С 8 октября по 28 декабря т.г. составлен 981 протокол об административных правонарушениях за несоблюдение ограничительных мероприятий по ч.1 ст. 425 КоАП РК на юридических и физических лиц на общую сумму 79,2 млн тенге. 16 материалов переданы в суд, - сообщили в акимате.
С 25 декабря по 5 января в городе действуют усиленные ограничительные меры. В данный период не разрешается проведение зрелищных, спортивных и других мероприятий, способствующих массовому заражению, включая новогодние утренники и праздничные корпоративы.
Акимат Алматы призывает горожан соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в предпраздничные и праздничные дни в целях сохранения стабильной ситуации по коронавирусной инфекции.
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