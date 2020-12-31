Сексолог назвала главные тренды 2020 года

И поделилась прогнозами на 2021год.

Британский сексолог Трейси Кокс назвала главные тренды 2020 года в сексе и поделилась прогнозами на 2021 год, сообщает zakon.kz.

Она отметила, что 2021-й станет годом сексуальных экспериментов.

Согласно исследованию одного из британских ритейлеров секс-игрушек, в 2020 году 52 процента опрошенных пар из-за пандемии COVID-19 и самоизоляции опробовали в сексе что-то новое: ролевые игры, секс в машине и воплощение эротических фантазий партнера. 71 процент из них заявил, что продолжит экспериментировать и после окончания пандемии, - говорится в сообщении Lenta.ru.

Также представители одного из сайтов знакомств отметили, что в 2020 году необычно большое число пользователей начали идентифицировать себя как бисексуалов. Они предполагают, что в следующем году число людей, открытых для нового сексуального опыта, будет лишь расти.

Сексолог утверждает, что люди стали чаще искать в поисковых системах информацию о БДСМ. Она заявила, что в 2021 году люди станут еще более открытыми к отношениям на расстоянии: из-за ограничений, введенных в пандемию, встречаться вживую становится все сложнее.

По данным одного из дейтинг-приложений, половина пользователей готова искать партнера "где угодно", раньше большинство предпочитало устанавливать строгие географические рамки.

В 2021 году продолжится тренд на секс-игрушки: треть опрошенных купили в 2020 году новые приспособления. При этом в прошедшем году небывало выросли продажи игрушек для пар.

Сексолог отметила, что пандемия заставила вспомнить людей о бывших партнерах. Один из пяти опрошенных признался, что писал или звонил им, четверть респондентов заявили, что они сами выходили с ними на связь.

Кокс подчеркнула, что в 2020 году многие начали практиковать осознанность во время секса: то есть наслаждаться моментом, а не переживать из-за своей внешности, навыков или проблем с достижением оргазма.

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