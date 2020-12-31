Создана комиссия для расследования несчастного случая на руднике в Актюбинской области

О результатах расследования будет сообщено дополнительно.

Министерство труда и социальной защиты населения РК создало комиссию для расследования обстоятельств группового несчастного случая на подземном руднике "Весенне-Аралчинский" в Хромтауском районе Актюбинской области, в результате которого погибли четыре человека, сообщает zakon.kz.

Для выяснения обстоятельств произошедшего на рудник прибыли заместитель акима Актюбинской области Салимгерей Бекбергенов, аким Хромтауского района Нагымжан Алдияров, руководители Управления по инспекции труда и Департамента промышленной безопасности Актюбинской области.

Для расследования обстоятельств и причин произошедшего группового несчастного случая Министерством труда и социальной защиты населения создана специальная комиссия, под председательством главного государственного инспектора труда по Актюбинской области Саламата Аманбаева.

В состав комиссии также вошли: главный эксперт Управления контроля условий и охраны труда Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Рустам Рамазанов, заместитель руководителя Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Актюбинской области Самат Таждавлетов, главный специалист отдела государственного надзора в горно-металлургической промышленности и взрывных работ Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Актюбинской области Нурсерик Сарсенбаев. Представителем работодателя стала заместитель генерального директора ТОО "Актюбинская медная компания" Анжелика Шипилова, а представителем трудового коллектива – Куанышбек Жанаисов, - сообщили в ведомстве.

О результатах расследования будет сообщено дополнительно.

Несчастный случай произошел вечером 30 декабря при выполнении взрывных работ. Жертвами происшествия стали сотрудники ТОО "Актюбинская медная компания": горный мастер Асхат Кайканов, взрывники Рустам Шаметов и Денис Черный, водитель Берик Жакупов.

Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Работы на руднике остановлены, персонал выведен на поверхность, - сообщили в ведомстве.

Семьям погибших будет оказана помощь.

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