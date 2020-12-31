Бары и кафе закрыли накануне Нового года в Алматы

Из-за нарушения карантинных требований.

В Алматы за нарушения сантребований приостановили деятельность нескольких заведений общепита, передает zakon.kz.

О решениях суда рассказал заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов.

По итогам проверок мониторинговых групп накануне Нового года была приостановлена деятельность злостных нарушителей карантинных требований среди малого-среднего бизнеса.

По решению суда в Алматы в предновогодние дни приостановлена деятельность сроком на один месяц и наложением штрафа в 100 МРП:

по Медеускому району: бар "Небо" ТОО "Global Food and Beverage Service"; по Алмалинскому району: караоке клуб "ИП Бисенова Л.Х." и диско бар ИП "Асжан" Таласбеков Ж.А, кафе "Дегирмен" ТОО "ASM group";по Турксибскому району: кафе "Шашлычный двор" ИП "Юсупова Э.Н.";по Бостандыкскому району: ресторан в шатрах ТОО "Барибер".

Следует отметить, что мониторинговыми группами сегодня, 31 декабря 2020 года, и в праздничные новогодние дни января 2021 года будут проводиться рейды в целях пресечения нарушений ограничительных требований в период карантина, - отметил Байгабулов.

Ранее сообщалось, что в Алматы за нарушения была приостановлена деятельность бара "Артист".

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