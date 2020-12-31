В Актау призывник попытался сбежать из военкомата

Приложение zakon.kz
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Его задержала полициия.
Молодой человек передумал идти на службу в Актау, сообщает zakon.kz.
Как отмечает Лада, его удалось задержать сотрудникам полиции.
Призывник предпринял попытку побега, когда всех новобранцев уже усаживали в автобус. У парня получилось прорваться за ворота призывного пункта. В погоню за ним бросились два сотрудника военкомата, один из которых споткнулся и упал на колени.
Догнать беглеца удалось экипажу батальона патрульной полиции управления полиции Актау "Сункар-9", которые вернули молодого человека в военкомат.
Позже призывника "под руки" сопроводил в вагон военнослужащий, в то время как остальные новобранцы общались со своими родственниками и родными.
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