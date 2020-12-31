Для кого 2020 год стал последним: великие казахстанцы и россияне

Многих известных казахстанцев и россиян в этом году унесли коронавирусная инфекция COVID-19 и ковидная пневмония.

Среди покинувших нас в 2020 году – ученые, государственные и политические деятели, музыканты, писатели, спортсмены, врачи, актеры, заслуженные работники, сообщает zakon.kz.

Республика Казахстан

Умирзак Айтбаев – ученый, академик

Родился 5 апреля 1936 года, скончался 9 января 2020-го в возрасте 83 лет.

Умирзак Айтбаев - ученый, член-корреспондент АН Казахстана, академик Академии социальных наук РК. Основным направлением его научно-исследовательских работ были вопросы лексикологии и терминологии казахского языка. Ученый был вице-президентом международного общества "Қазақ тілі", долгое время работал в Институте языкознания имени Ахмета Байтурсынова.

Камал Бурханов – государственный деятель

Родился 31 марта 1954 года, скончался 20 января 2020-го на 66 году жизни.

Камал Бурханов - государственный деятель, экс-мажилисмен. По образованию был историком, юристом. Занимал должность декана исторического факультета, декана факультета философии и политологии КазНУ им. аль-Фараби, декана юридического факультета Алматинского государственного университета им. Абая. Был директором Института истории и этнологии им. Ш. Валиханова, директором Института политических, социальных и исторических исследований, депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан двух созывов.

Камит Санбаев - солист группы "Дос-Мукасан"

Скончался 24 апреля 2020 года.

Камит Санбаев - один из основателей и солист вокально-инструментального ансамбля "Дос-Мукасан".

"Дос-Мукасан" был создан студентами Казахского политехнического института в 1967 году в Алма-Ате. Основателями ансамбля и его первыми исполнителями были Досым Сулеев, Мурат Кусаинов, Камит Санбаев, Александр Литвинов (название ансамбля происходило от сокращения имён участников: "Дос" — лидер ансамбля Досым Сулеев, "Му" — Мурат Кусаинов, "Ка" — Камит Санбаев, "Сан" — Саня (Александр) Литвинов. Позже к ансамблю присоединились Дарига Турсунова, Шарип Омаров, Бакыт Джумадилов, Шомотов Акнай, Аскар Джанкушуков, Нуртас Кусаинов и Курманай Омарова.

Аманхан Алимулы - поэт, писатель

Родился в 1952 году, скончался 30 марта 2020-го на 68 году жизни.

Аманхан Алимулы - поэт, писатель, публицист, член Союза писателей Казахстана, лауреат международной премии "Алаш".

Окончил Казахский национальный университет, Всесоюзный литературный институт им. А.М. Горького. Работал в ряде республиканских изданий. Автор поэтических сборников "Кездесу" (1983), "Жанымның жапырағы" (1989), "Ай нұры алақанымда" (1996). В 2019 году стал обладателем звания "Почетный гражданин" города Арысь.

Он был одним из видных деятелей казахской литературы и внес неоценимый вклад в развитие казахстанской журналистики. Он прошел путь от рядового журналиста до главного редактора, критикуя любые действия, которые мешали развитию нации и литературе.

Светлана Мукашева - врач

Родилась 22 января 1940 года, скончалась 12 мая 2020-го в возрасте 80 лет.

Светлана Кабылкаковна Мукашева - заслуженный врач, отличник здравоохранения она всю свою жизнь посвятила медицине. В 1963 году окончила Алматинский Государственный мединститут (АГМИ), была депутатом Советского (ныне Алмалинский) района Алма-Аты. Но основной ее деятельностью являлась работа в детских инфекционных учреждениях. Так, Светлана Кабылкаковна 15 лет занимала должность главного врача Второй детской инфекционной больницы в Алматы вплоть до ее расформирования. Это была единственная в городе детская больница, специализирующаяся по кишечным инфекциям и заболеваниям печени и рассчитанная на 250 коек. Затем пять лет была заместителем главного врача Первой детской инфекционной больницы.

На протяжении своей трудовой деятельности она не только управляла уникальной в своем роде больницей, но и организовала подготовку и обучение молодых врачей-инфекционистов и среднего медперсонала и привлекала бесценные кадры врачей, вышедших на пенсию, в качестве независимых консультантов.

Также Светлана Мукашева преподавала в медицинском училище.

За высокий вклад в развитие отечественной медицины, Светлана Мукашева удостоена Знака Почета, звания "Отличник здравоохранения" и многих других наград.

Кайрат Турлыханов - почетный президент Федерации тяжелой атлетики

Родился 23 января 1960 года, скончался 12 мая 2020-го в возрасте 60 лет.

Кайрат Турлыханов - почетный президент Федерации тяжелой атлетики Казахстана, член исполнительного комитета Азиатской федерации тяжелой атлетики, известный общественный деятель. Служил в органах внутренних дел МВД Казахской ССР.

В ноябре 2001 года был назначен акимом города Семипалатинска. С ноября 2002-го по июнь 2006 года - начальник Восточно-Казахстанского областного управления охраны окружающей среды г. Усть-Каменогорска. С июня 2006 по ноябрь 2006 года – советник секретаря Совета безопасности РК. В 2007 году назначен советником министра транспорта и коммуникаций. С декабря 2009 года является директором РГП "Информационно-производственный центр" г. Астаны МЮ РК.

Владимир Шумов - первый министр внутренних дел РК, генерал-полковник милиции

Родился в 1941 году, скончался 18 мая 2020-го в Москве.

Владимир Шумов - первый министр внутренних дел РК, генерал-полковник милиции, политический деятель Казахстана и России. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР и Академию МВД России. Профессиональную деятельность начал с оперуполномоченного уголовного розыска по делам несовершеннолетних и дошел до первого министра внутренних дел Республики Казахстан. Был начальником милиции в г. Жанатасе, Уральской области, замначальника УВД Джамбулской и Семипалатинской областей, членом Совета безопасности РК, замминистра МВД РФ, и.о. министра внутренних дел Чеченской Республики. Работал в администрации Президента Российской Федерации на различных должностях.

Раиса Садыкова - дирижер

Родилась 19 июля 1944 года, скончалась 4 июня 2020-го в возрасте 75 лет.

Раиса Садыкова - первая казашка, ставшая известным профессиональным дирижером. Окончила Алматинское музыкальное училище, Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы, Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова.

В 1964-1975 гг. была артисткой Казахского национального инструментального оркестра. Долгие годы работала дирижером Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, вела оперные, балетные и детские спектакли.

Таир Гатауов - заслуженный деятель Казахстана

Родился 19 октября 1984 года, умер 10 июня 2020-го.

Ведущий солист балетной труппы "Астана Опера" Заслуженный деятель Казахстана Таир Гатауов скончался 10 июня. Накануне он попал в автокатастрофу. Его имя навсегда вписано в летопись казахстанского балета, его заслуги неоценимы: он был одним из основоположников хореографического искусства в столице. У него был обширный гастрольный график, солист прославлял Казахстан за рубежом, выступал во Франции, Венгрии, Италии и многих других странах. Лауреат многих международных конкурсов, Заслуженный деятель Казахстана, лауреат молодежной премии СНГ "Содружество дебютов".

Анатолий Злотников - первый президент Федерации хоккея Казахстана

Родился в 1939 году, скончался 27 июня 2020-го на 82 году жизни.

Анатолий Петрович две недели боролся с двусторонней пневмонией.

С 1992 по 1997 годы он возглавлял Федерацию хоккея Республики Казахстан, в тяжелый переходный период стоял у истоков формирования отечественного суверенного хоккея. При его непосредственном участии казахстанский хоккей впервые стал развивать международное сотрудничество и получил признание. Уже в 2000-х годах был председателем коллегии судей Федерации хоккея с шайбой РК и специалистом по развитию республиканского чемпионата.

Ельдос Науразбаев - выдающийся инженер, исследователь

Родился в 1946 году, скончался 28 июня 2020-го на 74 году жизни.

Ельдос Науразбаев был ярким представителем геофизической отрасли Казахстана, выдающийся инженер, практик, исследователь и руководитель

В 1992 году он был назначен начальником управления "Геоинформ" Министерства геологии и охраны недр РК. В 1994 году стал заместителем начальника Главного управления минеральных ресурсов "Казгоснедра". С 2002 по 2006 годы работал директором департамента геолого-технического обоснования, затем – департамента подготовки проектов АО "Казахстанкаспийшельф" ЗАО НК "КазМунайГаз". С 2006 года был назначен исполнительным директором АО "Казахстанский институт нефти и газа" АО НК "КазМунайГаз".

За выдающиеся заслуги перед отечественной и зарубежной геофизикой и геологией был награжден медалями и Почетными грамотами Казахского института минерального сырья, Посольства СССР в НДР Йемен, Вице-Премьера-Министра МЭМР РК, удостоен профессионального звания Почетный разведчик недр.

Априза Хусаинова - заслуженный работник культуры РК

Родилась в 1952 году, скончалась 30 июня 2020-го на 69 году жизни.

Заведующая музеем театра "Aстана Опера", заслуженный работник культуры РК, член Президиума МО "Expo&Women" Априза Хусаинова собрала материалы и личные вещи выдающихся деятелей театрального искусства страны. Благодаря ей музей театра пополнился историческим инструментом – пианино, принадлежавшим семье Канабека и Куляш Байсеитовых, которое было перевезено из Алматы в Нур-Султан в багажном отделении поезда "Мәңгілік Ел".

Априза Хусаинова провела немало прекрасных выставок в театре, и одной из самых запоминающихся можно считать "Летопись сцены". Благодаря ее труду на выставке экспонировались исторические театральные костюмы и фотоархивные материалы о выдающихся артистах и деятелях оперы и балета Казахстана: Гарифоллы Курмангалиева, Розы Баглановой, Ермека Серкебаева, Азербайжана Мамбетова, Еркегали Рахмадиева, Розы Жамановой, Сары Кушербаевой и многих других.

Абдугаппар Сманов - религиозный деятель, богослов

Родился 22 февраля 1970 году, скончался 1 июля 2020-го в возрасте 50 лет.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в качестве главного имама мечети "Таякты Эшан". Также он преподавал в медресе "Убай ибн Кааб". С 2010 года занимал должность заместителя директора Сарыагашского медресе. В 2016 году его назначили заместителем директора по образовательным вопросам Сарыагашского медресе-колледжа и вскоре поручили возглавить данное учебное заведение.

Абдугаппар Шакирулы внес значительный вклад в развитие религии ислам в Казахстане. Будучи членом республиканской информационно-пропагандистской группы ДУМК, побывал в ряде регионов страны, встречался с джамаатом и проповедовал основы религии ислам, занимался духовно-просветительской деятельностью среди молодежи, прививал им чувство любви и патриотизма к Родине.

Владимир Литош - неонатальный хирург

Родился 24 октября 1956 года, скончался 3 июля 2020-го.

Владимир Литош - выдающийся клиницист, неонатальный хирург. Он стоял у истоков развития отечественной неонатальной хирургии. За более чем 40 лет работы провел свыше тысячи операций детям с врожденной хирургической патологией.

Насыщенная практика перерастала в научные исследования, разработки, методы оперативного вмешательства в области неонатальной и детской хирургии. Автор более 60-ти научных статей, соавтор монографии по детской хирургии "Хирургия верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей", имеет 1 рационализаторское предложение, 3 авторских изобретения.

Мурат Мукашев - актер, каскадер

Родился 7 сентября 1968 года, скончался 5 июля 2020-го в возрасте 51 год.

Мурат Мукашев был известным актером, каскадером.

В 3 года попал в эпизод в к/ф "Белый автомобиль" (предыстория фильма "Алпамыс идет в школу"). Снимался в фильмах "Мой дом на зеленых холмах", "Омпа", "Обратная сторона", "Кто Вы, господин Ка?", "Айша", "Марко Поло", "Весь мир у наших ног" и других.

Диас Омаров - спортивный журналист и комментатор

Родился в 1940 году, скончался 5 июля 2020-го в возрасте 79 лет.

Диас Омаров - мэтр казахстанский спортивной журналистики, известный комментатор, на протяжении многих лет отечественный спорт у миллионов болельщиков ассоциировался с голосом Диаса Омарова.

Окончил отделение журналистики филологического факультета КазГУ. В 1966 году начал работу спортивного комментатора на "Казтелерадио". В 1998 году стал работать на телеканале "Хабар". Омаров передавал новости с Олимпиады в Мюнхене в 1972 году, во время которой произошел теракт, также он комментировал соревнования на Летних Олимпийских играх в Москве в 1980 году.

Рабига Сыздыкова - заслуженный деятель науки

Родилась 17 августа 1924 года, скончалась 3 июля 2020-го в возрасте 95 лет.

Рабига Галиевна Сыздыкова - видный языковед-ученый, лингвист-тюрколог, доктор филологических наук, профессор, академик НАН РК, заслуженный деятель науки Казахской, лауреат Государственной премии в области науки.

Долгие годы работала в Институте языкознания им. А. Байтурсынова. Под ее руководством разработаны проблемы развития казахского литературного языка и культуры казахской речи. Руководила работами по этимологическим и другим лексикологическим изысканиям, участвовала в редактировании 10-томного "Толкового словаря казахского языка", "Орфографического словаря", большого "Казахско-русского словаря".

Является автором более 130 научных работ, из них 9 монографий, учебников и учебных пособий.

Юрий Беспалов - врач, основоположник казахстанской психиатрии

Скончался 7 июля 2020 года.

Юрий Беспалов - известный психиатр, кандидат медицинских наук, член совета Республиканского научно-практического центра психического здоровья. Работал врачом-психиатром в Павлодарской областной психиатрической больнице, Алматинском госпитале погранвойск КГБ, во 2-ой Республиканской психиатрической больнице, врачом-ординатором, заведующим отделением. В 1986 году был назначен главным врачом Республиканской психиатрической больницы и главным внештатным психиатром Министерства здравоохранения Казахской ССР.

Он был одним из разработчиков программы "Медицинская психология для студентов высших медицинских заведений РК", программы "Психиатрия и наркология для студентов высших медицинских учебных заведений РК", программы по психиатрии для врачей интернов психиатров-наркологов, для врачей-интернов неврологов и многих других. Имел более 60 научных публикаций.

Едил Ергожин - известный химик, доктор наук, профессор

Родился 7 ноября 1941 года, скончался 9 июля 2020-го.

Советский и казахский химик. Доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки КазССР, академик HAH PK, заслуженный изобретатель Республики Казахстан. Был ректором КазГУ, генеральным директором и заведующим лабораторией ионообменных смол и мембран АО "Институт химических наук им. А. Б. Бектурова", вице-президентом HAH PK, вице-министром образования и науки РК.

Руководил рабочей группой по разработке проектов закона "О науке", Концепции научной и научно-технической политики Республики Казахстан и Государственной программы "Наука".

Им подготовлены 13 докторов, 95 кандидатов химических наук и 4 доктора философии (PhD).

Кенес Дуйсекеев – композитор

Родился 10 февраля 1946 года, скончался 9 июля 2020-го в возрасте 74 лет.

Кенес Дуйсекеев в 1974—1976 годах был музыкальным руководителем и главным дирижером эстрадного ансамбля "Гульдер", музыкальным руководителем гастрольно-концертного объединения "Казахконцерт", главным редактором музыкальных программ Гостелерадио КазССР.

В 1984—1997 - художественный руководитель и главный дирижер Казахского эстрадно-симфонического оркестра телевидения и радио.

С 1997 года - художественный руководитель "Казахконцерта".

Кенес Дуйсекеев — автор симфонии "Толғау", симфонической поэмы-картины "Жалаңтөс батыр", кантаты "О, дүние", цикла романсов "Времена года", мюзиклов "Мәди", "Аққу Жібек", оперетты "Алдар көсе", произведений для камерного оркестра, сонат, рапсодий, вариаций.

Калихан Козбагаров - врач

Родился 22 сентября 1960 года, скончался 10 июля 2020-го.

Калихан Козбагаров был главным врачом инфекционной больницы г. Актобе. Умер в стенах медучреждения, которое сам и возглавлял. Он был опытным организатором здравоохранения, Отличником здравоохранения Казахстана. За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, ему указом Президента посмертно присвоена высшая степень отличия - звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан".

Олег Исаев - врач

Родился 28 августа 1967 года, скончался 11 июля 2020-го.

Олег Николаевич окончил Семипалатинский мединститут по специальности: "Лечебное дело", награжден медалью "Деңсаулық сақтау ісінін үздігі". Общий стаж работы составляет 26 лет. В Кокшетауской городской многопрофильной больнице проработал 20 лет. С 2006 года был здесь заведующим отделением анестезиологии и реаниматологии.

Умер от при исполнении своих профессиональных обязанностей, спасая больных людей. За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, ему указом Президента посмертно присвоена высшая степень отличия - звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан".

Адильжан Хамзин - врач

Скончался 11 июля 2020 года.

Заведующий курсом урологии НУО "Казахстанско-Российский Медицинский Университет", доктор медицинских наук, профессор Адильжан Акжигитович Хамзин скоропостижно ушел из жизни. Он был врачом-урологом высшей категории, членом Европейской Ассоциации урологов. Как вспоминают коллеги-врачи, Адильжан Хамзин был блестящим урологом, настоящим ученым, врачом, педагогом, патриотом. Тысячи излеченных пациентов благодарны ему а свое спасение.

Жекен Калиулы - государственный и общественный деятель

Родился в 1931 году, скончался 11 июля 2020-го.

Жекен Калиулы работал в КазГУ им.С. М. Кирова заведующим кафедрой иностранного языка и романо-германской филологии, старшим преподавателем кафедры иностранных языков. В 1965 году был направлен в аспирантуру в Институт языкознания АН КазССР.В 1968 году назначен заместителем министерства иностранных дел КазССР. До этого работал на гуманитарных факультетах. Преподавал лексику английского языка для старших курсов и специализированных групп. В 1974 году - начальник управления по иностранному туризму при Совете Министров КазССР. В 1992 году - заведующий кафедрой романо-германской филологии КазНУ им. аль-Фараби.Автор методических пособий по вопросам международных отношений и английского языка для высших и средних учебных заведений. Заслуженный работник культуры.

Амирбек Тогусов - генерал-майор в отставке

Родился 30 мая 1949, скончался 14 июля 2020-го в возрасте 71 год.

Амирбек Тогусов - генерал-майор в отставке, экс-заместитель министра обороны РК по идеологической и социально-правовой работе, член РОО "Совет генералов"

Военную карьеру начинал с командира взвода и дошел до заместителя командующего Внутренними войсками РК, до заместителя министра обороны РК по идеологической и социально-правовой работе. После выхода на заслуженный отдых был директором департамента службы безопасности, а затем управляющим директором ГМК "Казахалтын".

Нурлан Батпенов - главный травматолог Казахстана

Скончался 15 июля 2020 года на 71 году жизни.

Нурлан Батпенов - директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, лауреат Государственной премии Республики Казахстан за 2015 г. в области науки и техники, заслуженный деятель РК, президент Казахстанской ассоциации травматологов-ортопедов, врач-травматолог-ортопед высшей квалификационной категории.

Его имя было широко известно в научных медицинских кругах СНГ и странах дальнего зарубежья. Он был не только великолепным врачом, хирургом, но и грамотным руководителем, дальновидность которого позволила в феврале 2001 года полностью реализовать идею создания научно-исследовательского института, а также открыть новые возможности для научной деятельности, использования новейших технологий, принципиально новых методов лечения и предоставления высокоспециализированной помощи населению.

Кемел Мырзагельды – писатель, государственный деятель

Родился в 1949 году, скончался 19 июля 2020-го на 71 году жизни.

Мырзагельды Кемел - известный казахский писатель, государственный и общественный деятель, доктор экономических наук, член Союза писателей Казахстана. Является автором 14 монографий, 3 учебных пособий, более 100 научных статей, 10 книг в области духовности.

С 1994 по 1995 год был депутатом Верховного Совета Республики Казахстан, с 1995 по 2004 - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Мурат Иргалиев - Генеральный директор и создатель “Азия дауысы”

Скончался 18 июля 2020 года на 63-м году жизни.

Мурат Иргалиев был организатором и бессменным руководителем грандиозного фестиваля "Азия дауысы", конкурса "Жас канат" и множества ярких музыкальных телепроектов. Он – человек-легенда, который вместе с режиссером Александром Пономаревым создал совершенно уникальное, новое, музыкальное телевидение. Они стали единственными кто так смело и отважно вышли на мировую арену.

Сергей Лашкул – хирург-онколог

Родился 23 марта 1956 года, скончался 20 июля 2020-го в возрасте 64 лет.

После окончания интернатуры работал врачом-хирургом и онкологом. Принимал участие в работе научных экспедиций Академии наук в Южной Америке (Бразилия, Колумбия), Африке (Того).

Заведовал отделениями общей хирургии в 1 городской клинической больнице г. Алматы, отделением колопроктологии Центральной городской клинической больницы г. Алматы, торакоабдоминальным отделением городского онкологического диспансера Алматы.

С 2007 по 2018 год работал в КазНИИОиР заведующим Отделением желудочно-кишечного тракта, ведущим специалистом Абдоминального отделения. Автор патентов на изобретения современных методов лечения злокачественных новообразований прямой кишки, многочисленных научных работ, посвященных проблемам различных видов лечения онкологии.

Леонид Гирш - участник войны, общественный деятель

Родился 10 февраля 1924, скончался 22 июля 2020-го в возрасте 96 лет.

Участник Великой Отечественной войны, известный общественный деятель Леонид Гирш скончался от коронавируса в возрасте 96 лет. Он активно участвовал в работе Ассамблеи народа Казахстана, много сил вложил в укрепление дружбы, мира и согласия в нашей стране.

​ ​Будучи особо одаренным человеком, написал много книг о своем боевом пути во время Великой Отечественной войны, писал прозу, автор большого количества патриотических и лирических стихов, многочисленных статей и книг "Близко к сердцу", "Наедине с памятью", "Прохладные травы", "Сквозь пламя войны".

Кенжегали Сагадиев - академик

Скончался 25 июля 2020-го на 82 году жизни.

Кенжегали Сагадиев - известный казахстанский экономист, академик и общественный деятель Кенжегали Сагадиев.

Его не стало в результате остановки сердца. Как писали его близкие, "массовая болезнь, к сожалению, добралась и до нашей семьи. Всем кто его знал, хорошо известно о его глубоком уме, широкой душе и заботе о близких…". По известной причине похороны состоялись только при участии членов семьи.

Василий Мажейков - тяжелоатлет

Родился в 1949 году, скончался 26 июля 2020-го на 72 году жизни.

Василий Мажейков являлся чемпионом СССР и брал серебряные медали на чемпионатах Европы и мира. Он был воспитанником кызылординской школы тяжелой атлетики, получил звание мастера спорта СССР международного класса.

Ли Иван – врач

Родился 26 февраля 1960 года, скончался 25 июля 2020-го в возрасте 60 лет.

Ли Иван Иванович был главным врачом городской больницы № 2 в Нур-Султане. Скончался от коронавирусной инфекции.

Хирург по образованию, Иван Иванович до 1996 года заведовал урологическим отделением ЦГКБ г. Алматы, затем работал заместителем главного врача городского онкологического диспансера, заместителем главврача по лечебной работе ГКБ №1, главным врачом лечебно-диагностического центра современных медицинских технологий.

С 2015 года занимал должность заместителя руководителя Управления здравоохранения г. Нур-Султана. Позже здесь же стал директором городской многопрофильной больницы № 2.

Мусагали Дуамбеков - эколог

Родился 5 мая 1961 года, скончался 28 июля 2020-го в возрасте 59 лет.

Мусагали Дуамбеков был казахстанским политическим деятелем, доктором технических наук, профессором, академиком МЭА "Евразия", экологом. Изобрёл и запатентовал генератор водородного топлива. Он был президентом Международной академии экологии, председателем РОО "Экологическое движение за зелёную планету", также возглавлял созданную им экологическую партию "Менің Қазақстаным" и экологическое крыло республиканского движения "Ак Орда".

Акмурза Рустембеков - заслуженный деятель, архитектор

Родился 15 февраля 1956 года, скончался 29 июля 2020-го.

Акмурза Рустембеков - заслуженный деятель Республики Казахстан, почетный архитектор Казахстана, член-корреспондент Международной Академии архитектуры стран Востока, почетный профессор Казахской Головной Архитектурно-строительной Академии, почетный член Союза архитекторов России, член союза дизайнеров Казахстана.⠀ ⠀ За объект "Астана-Байтерек" стал обладателем Гран-при и Золотой медали на Х-ом Международном конкурсе Международной Ассоциации Союзов архитекторов (МАСА) стран СНГ за лучшую постройку за 2002 г.; Серебряной медали Всемирного Триеннале архитектуры в г. София в 2003 г.; Гран-при и Золотой медали Союза архитекторов Кыргызской Республики на Фестивале архитектуры в г. Бишкек в 2003г.⠀ Жаксылык Ушкемпиров – борец, олимпийский чемпион

Родился 6 мая 1951, скончался 2 августа на 70 году жизни.

Жаксылык Ушкемпиров в 1980 году на летних Олимпийских играх в Москве выступал в весовой категории до 48 килограммов и стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе. В 2017 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев присвоил Ушкемпирову звание "Қазақстанның Еңбек Ері" (Герой труда Казахстана).

Среди его наград также "золото" чемпионата мира, "серебро" чемпионата Европы и звание заслуженного мастера спорта СССР.

Салтанат Рахимбекова - общественный деятель

Родилась 18 февраля 1965 года, скончалась 2 августа 2020-го в возрасте 55 лет.

Салтанат Рахимбекова в разные годы была советником министра охраны окружающей среды, председателем правления союза "Атамекен", сопредседателем Союза женщин-предпринимателей страны. Также занимала посты управляющего директора АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" и директора международной организации EXPO & Women. В июне 2020 года общественного деятеля избрали президентом Гражданского альянса страны.

Ирина Ерофеева - ученая-историк

Скончалась 22 ноября 2020 года.

Известный казахстанский историк Ирина Ерофеева была одним из ведущих исследователей истории казахов. Среди ее научных трудов известны такие как "Казахские ханы и ханские династии", "Родословные казахских ханов и кожа" и многие другие. Самостоятельно и в соавторстсве она написала множество книг о казахских батырах, мифах казахской истории, религии казахов.

Ерофеева много работала совместно с другими известными казахстанскими историками - Карлом Байпаковым и Нурбулатом Масановым.

Российский историк Сергей Абашин написал в Facebook, что уход Ирины Ерофеевой - колоссальная потеря для научного мира. "Её уникальность заключалась в том, что она сумела, несмотря на множество трудностей и соблазнов 90-2000 гг., сохранить настоящий профессионализм - она работала с множеством первоисточников по истории казахов в 18 и 19 веках, она открывала многие из них и активно, много публиковала", - отметил Абашин.

Вера Сухорукова - экс-аким г. Усть-Каменогорска

Родилась 10 августа 1951, скончалась 19 декабря 2020-го.

В 1999 году Вера Сухорукова была назначена акимом города Усть-Каменогорска. Находясь на высоком посту, главное внимание уделяла формированию и расходованию бюджетных средств. Вера Николаевна полностью погасила кредиторскую задолженность, отрегулировала своевременную выплату заработной платы, пенсии, пособий горожанам.

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель комитета по экономической реформе и региональному развитию. За большой вклад в социально-экономическое развитие города, ей было присвоено звание Почетного гражданина города Усть-Каменогорск.

Награждена орденом "Курмет" и личным нагрудным знаком Президента Республики Казахстан "Алтын барыс".

Жасталап Санауов - главный тренер сборной Казахстана по каратэ

Родился 26 мая 1966 года , скончался 31 декабря 2020-го.

Жасталап Санауов был мастером спорта международного класса, заслуженным тренером Казахстана. Окончил Республиканскую физико-математическую школу в Алматы. Учился в КазПТИ. Неоднократный чемпион Казахстана по каратэ-до, трехкратный чемпион СССР, призер чемпионата Азии, чемпион Европы и Мира. В 1986 году начал тренерскую работу.

Российская Федерация

Дмитрий Язов - военачальник, последний маршал Советского Союза

Родился 8 ноября 1924 года, скончался 25 февраля 2020-го на 96 году жизни.

Дмитрий Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны был награжден орденом Красной Звезды. С июля 1942 по май 1945 года Язов командовал взводом на Волховском и Ленинградском фронтах.

С мая 1987 по август 1991 года Дмитрий Язов был министром обороны СССР. Под его руководством провели большую работу по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу советских войск с территории Афганистана.

Михаил Кокшенов – народный артист

Родился 16 сентября 1936 года, скончался 5 июня 2020 в возрасте 82 лет.

Михаил Кокшенов – советский и российский актер, режиссер, киносценарист.

Первой крупной работой актера стала роль Захара в фильме Михаила Мотыля "Женя, Женечка и Катюша", но настоящая известность настигла его благодаря комедии "Не может быть!" Леонида Гайдая. В 1978 году Кокшенову довелось сняться в мюзикле Леонида Винихидзе "31 июля". После выразительной роли шута за ним закрепился юмористический образ, что только подтвердилось выходом популярной комедии "Спортлото-82".

Девяностые годы положили начало режиссерской карьере Михаила Кокшенова. Он снял более десяти фильмов, в некоторых из которых также исполнял роли.

Анатолий Трушкин - писатель-сатирик

Родился в 1941 году, скончался 10 июня 2020-го в возрасте 78 лет.

Российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавуруса. Врачи боролись за жизнь 78-летнего юмориста около месяца. У него нашли COVID-19, которая протекала в тяжелой форме.

Анатолий Трушкин окончив МАТИ, какое-то время работал инженером, но затем сменил род деятельности. В 33 года окончил Литературный институт, устроился редактором на телевидение, затем начал писать юмористические произведения. Писатель выступал сам и работал над материалами для других известных артистов: Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура и других.

Олег Борецкий – актер, режиссер

Родился 29 декабря 1963 году, умер 12 июня 2020-го в возрасте 56 лет.

Олег Борецкий окончил Высшее театральное училище им. Б. Щукина. С 1987 года - директор и актер московского театра "Малая драматическая труппа" (МДТ).

Борецкий известен по ролям в сериалах "Внимание! Всем постам…", "За день до…" и "Из жизни капитана Черняева". "За день до..." был снят в 1991 году вместе с Александром Негреба. Этот фильм стал на какое-то время культовым в среде тогдашних молодых критиков. Кроме того, в качестве режиссера он снял сериал "Судебная колонка".

Среди театральных работ - У. Шекспир "Ричард III" – Бекенгем, Ф. Достоевский "Двойник" - Антон Антонович, Христиан Иванович, его Превосходительство, Г. Андерсен "Снежная Королева" – Атаманша, Король, А.Толстой "Делец" - Людвиг Компас и многие другие.

Сергей Хрущев – ученый, публицист, Герой Социалистического Труда

Родился 2 июля 1935 года, умер 18 июня 2020-го в возрасте 84 лет.

Сергей Хрущев – советский, российский и американский ученый, публицист. Сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва. Доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда.

В СССР занимался разработкой проектов крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей.

В 1991 году он был приглашен в университет Брауна (США) для чтения лекций по истории холодной войны, где впоследствии и остался жить. Имел российское и американское гражданство.

Виктор Проскурин - актер

Родился 8 февраля 1952 года, скончался 30 июня 2020-го.

Виктор Проскурин – заслуженный артист РСФСР. Родился он в Казахстане в Атбасаре Акмолинской области. В Атбасаре где его беременная мать была в командировке с отцом (сопровождавшим железнодорожные вагоны и рефрижераторы), отец — этнический казах. В Актюбинске родители оформили документы на ребенка и привезли его в Москву, где в бараках московской окраины и прошло детство мальчика.

Стал широко известен массовому теле- и кинозрителю после исполнения ролей Гены Ляпишева в телефильме "Большая перемена" и капитана погранвойск КГБ СССР Блинова в кинофильме "Выйти замуж за капитана". Среди запомнившихся киноперсонажей Проскурина — Герман из "Пиковой дамы", Вожеватов из "Жестокого романса" (экранизация "Бесприданницы" А. Н. Островского), Новиков из "Военно-полевого романа", а также И. В. Сталин, которого актер сыграл в фильме по повести Б. Пильняка "Повесть непогашенной луны".

Михаил Жванецкий – народный артист

Родился 6 марта 1934 года, скончался 6 ноября 2020-го на 87 году жизни.

Михаил Жванецкий окончил Одесский институт инженеров морского флота (ныне - Одесский национальный морской университет). В 1963 году во время одесских гастролей Ленинградского театра миниатюрпознакомился с его руководителем Аркадием Райкиным, который включил произведения Жванецкого в репертуар театра. В 1969 году они совместно поставили программу "Светофор", в которой в исполнении Райкина впервые прозвучали популярные миниатюры "Авас", "Век техники" и "Дефицит" авторства Жванецкого. С 1974 года Михаил Жванецкий писал тексты для артистов Ленинградской гастрольно-концертной организации "Ленконцерт". В начале 1980-х годов Жванецкий переехал в Москву, в 1988 создал и возглавил Московский театр миниатюр.

Армен Джигарханян – народный артист

Родился 3 октября 1935 года, скончался 14 ноября 2020-го на 86 году жизни.

Армен Джигарханян - советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

За большой вклад в развитие советского искусства Армен Джигарханян был удостоен звания "Народный артист СССР" и награжден правительственными наградами.

Валентин Гафт – народный артист

Родился 2 сентября 1935 года, скончался 12 декабря 2020-го в возрасте 85 лет.

Валентин Гафт работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах: "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи" и других.

Обладатель множества наград, в их числе орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К. С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12" (2007), премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" (2011), "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены" (2015).

Подготовила Торгын Нурсеитова

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