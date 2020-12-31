В США вновь вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейскими

Мужчина открыл огонь после того, как его попытались остановить для проверки.

Полицейские в Миннеаполисе, где весной вспыхнули протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, застрелили мужчину в ходе перестрелки, сообщает zakon.kz.

Стражи порядка утверждают, что мужчина открыл огонь после того, как они попытались остановить его машину для проверки. По меньшей мере один из сотрудников правоохранительных органов открыл ответный огонь. В результате стрельбы мужчина скончался, сидевшая в автомобиле женщина не пострадала.

РИА Новости отмечают, что это первый случай гибели человека в результате действий полиции в городе после инцидента с Флойдом. Вечером на место происшествия стянулась толпа из около 100 протестующих

Глава местной полиции Медариа Аррадондо пообещал как можно скорее обнародовать запись, снятую нательной камерой полицейского.

Как глава (полиции), я осознаю травму, которой подвергся наш город, и мы хотим сделать все возможное для поддержания мира, - заявил Аррадондо.

Полиция не уточняет личность погибшего, также не сообщается, был ли он афроамериканцем. Сколько полицейских принимали участие в стрельбе не известно.

С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!