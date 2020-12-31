Названа обладательница самого красивого лица в мире

Шелбия неоднократно оказывалась в списке "100 самых красивых женщин".

Модель израильского происхождения Яэль Шелбию признали женщиной с самым красивым лицом в мире, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.

Всемирно известный список "100 самых красивых лиц" с 1990 года ежегодно публикуется на YouTube-канале TC Candler.

В этом году женский рейтинг возглавила 19-летняя израильтянка. По количеству набранных голосов она обогнала тайскую исполнительницу Лису Манобан (Lalisa Manoban), австралийскую модель Мейку Вуллард (Meika Woollard) и тайваньскую певицу Чжоу Цзыюй (Chou Tzu-yu).

Шелбия неоднократно оказывалась в списке "100 самых красивых женщин" — в 2017 году она заняла 14 место, в 2018 — третье, а в 2019 — второе.

Модель опубликовала новость о победе в своем Instagram-аккаунте.

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