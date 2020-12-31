Французская кинозвезда скончалась в последний день 2020 года

Роберу Оссейну было 93 года.

Французский актер и режиссер Робер Оссейн скончался в возрасте 93 лет. Об этом журналистам сообщила его семья, передает zakon.kz.

Причины его смерти не уточняются, пишет ТАСС.

Оссейн известен зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Профессионал", "Анжелика - маркиза ангелов", "Восковая маска", "Салон красоты "Венера", "Человек и его собака", "Пропавшая в Довиле и другим.

Актер выходец из России, хорошо говорил по-русски. Был удостоен звания командора ордена Почетного легиона.

Робер Оссейн (при рождении - Абрахам Оссейнофф) родился 30 декабря 1927 года в Париже. Отец, по национальности азербайджанец, жил в Самарканде, в 1922 году переехал в Германию. Он был скрипачем и композитором.

В 15 лет Робер Оссейн (псевдоним он использовал с 18 лет) был вынужден бросить учебу, работал грузчиком, курьером, дворником, официантом. В это же время начал занимался в театральной студии, брал уроки мастерства у актеров и педагогов Рене Симона и Тани Балашовой. Играл и помогал ставить спектакли в парижском театре ужасов "Гран-Гиньоль". В 19 лет написал первую пьесу "Бродяги", по которой в 1947 году поставил одноименный спектакль в парижском театр "Вье-коломбье". В том же году получил маленькую роль в постановке Жоржа Витали по пьесе Анри Пичетта "Богоявление" на сцене столичного "Театра полуночников".

В 1949 году Робер Оссейн исполнил одну из главных ролей в постановке Жана Маршата по пьесе Жана Жене "Высокий надзор" в парижском театр "Матурен". Спектакль имел большой успех у зрителей, а из всех актеров критики выделили именно Оссейна.

Дебют Оссейна в кино состоялся в 1948 году. Он исполнил эпизодические роли бандитов в историческом фильме Саши Гитри "Хромой бес" и драматической комедии Робера Хоммета "Воспоминания не продаются". В 1949 году был задействовал в драме Раймона Бернара "Майя". Первая заметная роль была в криминальной драме Поля Кадеака "Набережная блондинок" (1954).

Главную роль Оссейн впервые получил в 1956 году в экранизации романа Федора Достоевского "Преступление и наказание" режиссера Жоржа Лампена. В картине он сыграл французского Раскольникова - Рене Брюнеля.

Слава пришла к Оссейну после того, как он принял предложение режиссера Бернара Бордери исполнить главную роль - графа Жоффрея де Пейрака - в приключенческой мелодраме "Анжелика - маркиза ангелов" (его партнершей по съемочной площадке стала Мишель Мерсье). Фильм вышел на экраны в 1964 году. За ним последовали "Великолепная Анжелика" (1965), "Анжелика и король" (1966), "Неукротимая Анжелика" (1967) и "Анжелика и султан" (1968). Эта работа принесла Оссейну и Мерсье всемирную известность - общее число зрителей, посмотревших эту серию фильмов, превышает 1 млрд человек.

Всего Робер Оссейн снялся в более 90 фильмах. Последней на данный момент работой стала роль в драматической картине Алена Уильямса Le Fruit de l'espoir (2019).

В ряде картин Робер Оссейн выступал и как актер, и как режиссер. Так, в 1955 году он снял свой первый фильм - криминальную драму "Мезравцы попадают в ад". Далее последовали драмы "Простите наши прегрешения" (1956), "Ты - яд" (1959), "Ночи шпионов" (1959), вестерн "Вкус насилия" (1961), драматический триллер "Вампир из Дюссельдорфа" (1965), вестерн "Веревка и кольт" (1968), драмы "Отверженные" (1982; не снимался) и "Красная икра" (1986). Во всех своих фильмах и спектаклях Оссейн использовал музыку, написанную его отцом. Именно благодаря сыну к Андре Оссейну пришло признание (критики сравнивали его с Римским-Корсаковым и Мусоргским).Первой его женой (1955-1959) была актриса Марина Влади, второй (1962-1964) - психоаналитик и киносценарист Каролин Эльяшев. Третьей супругой в 1976 году стала актриса Кэндис Пату. Имеет четырех сыновей: от первого брака - Игоря (1956; актер) и Пьера (1959; гитарист), от второго - Николя (1963; философ, раввин), от третьего - Жюльена (режиссер).

В 2000-2008 годах Оссейн руководил парижским театром "Мариньи".

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