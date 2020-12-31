В Семее спасли лошадей, застрявших на острове

На острове застряли 6 лошадей, на каждую спасательную операцию с животным нужно минимум 1,5 часа.

Спасатели Семея переправляют на берег застрявших на острове лошадей, передает zakon.kz. Пресс-служба ДЧС Восточного Казахстана сообщает, что 30 декабря в Семее на острове в районе протоки реки Иртыш застряли шесть лошадей. Им нужно было сено. Сотрудники доставили для них сено по льду.

На следующий день хозяин лошадей повторно обратился за помощью, чтобы вернуть животных домой, потому что они боялись идти по неокрепшему льду.

Сейчас спасатели с помощью веревок повалили лошадей и на лодках транспортируют их до берега. На каждую спасательную операцию с животным необходимо минимум 1,5 часа.

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