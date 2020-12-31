Погони, "бой" с Буренкой и школьница с топором – полиция Нур-Султана о курьезах 2020 года

Столичные полицейские составили пятерку смешных и абсурдных ситуаций, произошедших с ними в ушедшем году.

О курьезных случаях из жизни горожан в 2020 году вспомнили полицейские Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

Столичные полицейские составили пятерку смешных и абсурдных ситуаций, произошедших с ними в ушедшем году.

Сюда вошли ночная погоня за водителем, "беспредельничавшим" на столичных дорогах, задержание капитана "Карантина", нарушившего покой горожан в период ЧП. Также стражи порядка вспомнили неравный "бой" столичного жителя и его четвероногого друга со стадом коров. Не обошли вниманием дуэт охранника и школьницы, которые пытались с топором ограбить кассу автоцентра.

Для преступления парень привлек свою 15-летнюю подругу, ученицу 11 класса. Хулиганские действия молодых астанчан попали в обзор камер видеонаблюдения Центра оперативного управления.

Подвыпившие парни пинали стоящую у тротуара урну. На них были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

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