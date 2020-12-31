Горящий ветрогенератор в Мангистау попал на видео

Предварительная причина ЧП — короткое замыкание.

На въезде в Форт-Шевченко в Тупкараганском районе загорелся ветрогенератор, передает zakon.kz.

Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на заместителя начальника ДЧС Мангистауской области, подполковника Бекболат Абдикадыров.

Загоревшийся ветрогенератор - 24-й на ветряной электростанции.

На место незамедлительно выехали две единицы техники и восемь огнеборцев службы пожаротушения Тупкаранского района. Пожарными организован механизированный пост. Предварительная причина — короткое замыкание, - сообщил Бекболат Абдикадыров.

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