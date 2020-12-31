Полицейские Тараза не дали пьянице прыгнуть с балкона

Инцидент засняли на видео прохожие.

Трагикомичный инцидент произошел в Таразе 30 декабря, сообщает zakon.kz.

В пятом часу вечера в дежурную часть УП города поступило сообщение о драке в квартире одного из микрорайонов города.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили молодых людей, которые во время пьяной посиделки сцепились друг с другом.

Увидев полицейских, один из драчунов, по одному ему понятным причинам, бросился на балкон, перелез через перила и стал угрожать, что спрыгнет.

Учитывая, что это был пятый этаж, сотрудники полиции были вынуждены принять меры по спасению дебошира и попытались втащить его обратно.

Мужчина долго сопротивлялся, даже в какой - то момент полностью перевесился через перила. Но все же был втянут через окно застекленного балкона.

С молодым человеком проведена профилактическая беседа, он был помещен в наркологический центр, после чего передан родственникам, - говорится в сообщении пресс-службы области.

Побольше бы таких сотрудников - сказал на видео раскаявшийся дебошир.

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